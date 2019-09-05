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郭柯配 柯文哲：要選就自己選不然就市長幹到完

最新更新：2019/09/05 11:07

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北市長柯文哲在媒體專訪表示，會思考「郭柯配」的可能性。不過，他今天說「要選就自己選，不然就是台北市長幹到完」。

柯文哲4日接受蘋果新聞網專訪，認為鴻海創辦人郭台銘9月17日前會宣布參選，10月將赴美向美國總統川普報告，而他會思考「郭柯配」，並表示郭台銘的競選標語是「台灣重開機」，郭的形象是「霸氣總裁」。

他在專訪中也指出，看好國民黨立委蔣萬安能接替他，擔任下一任台北市長，盼能與蔣聊聊，同時表示，張哲揚再過3、4個月要退休，可擔任台灣民眾黨秘書長。

不過，他上午在市政大樓接受媒體聯訪時表示，不會有「郭柯配」，若要選舉，就自己參選總統，否則就是做完台北市長第二任期，而他不會知道郭台銘赴美拜會什麼人。

有媒體質疑柯文哲「失憶」、「講過的話都忘記」，並詢問柯文哲說蔣萬安是最好市長人選一事。

柯文哲表示，他在專訪中被問的題目為「你對台北市長下一任想法」，他認為若國民黨現在辦台北市長初選，蔣萬安會出線，3年後不曉得，而他覺得無論藍綠，「什麼樣的人都要認識，不是壞事」。

被問及會對蔣萬安分享何種經驗，他說，「先問每天7點半上班，你行不行」。

至於建議郭台銘副手人選條件，他說，本省籍、南部、女性，且具備人文、關懷、醫療等，並建議郭台銘做自己做擅長與表現最好的一面，只是要改掉罵部下的小缺點。

對於北市府秘書長張哲揚將任民眾黨秘書長一職，他先反問媒體「你在哪聽到的？」得到「你昨天講的」回答後，柯文哲又說「我有這樣講嗎？」、「退休以後要幹什麼都可以，沒有錯」。

被媒體追問時，柯文哲表示，「他從市政府秘書長，變黨的秘書長也是滿有創意的」。（編輯：李亨山）1080905

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