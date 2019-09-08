郭王合作狀態 王金平：看後面怎麼演變

前立法院長王金平（左）8日被問到郭王是否還維持合作狀態時表示，要等鴻海集團創辦人郭台銘（右）正式宣布。（中央社檔案照片）

（中央社記者郝雪卿台中8日）鴻海集團創辦人郭台銘可能準備參選總統，前立法院長王金平今天被問到郭王是否還維持合作狀態時表示，要等郭台銘正式宣布，現在事情還未成真，如何合作，要看後面怎麼演變。

王金平上午前往中興大學出席「107學年度易經大學聯合結業典禮」，與國民黨主席吳敦義同台，兩人一前一後進入會場，被問到是否會與吳敦義見面協商時，王金平說，「沒有啊！老朋友啦！」，去年兩人也都有來參加。

傳出郭台銘準備宣布參選總統，如今郭王是否還處於合作狀態，王金平表示，目前自己參選的決心沒有改變。要等郭台銘正式宣布，現在還沒有宣布，事情就還沒有成真，要看後面怎麼演變。

今晚高雄市長韓國瑜要在新北市舉辦造勢活動，王金平被問到是否會去幫忙時表示，「我去幫忙也多不了幾個人啊！應該人數會很多才對啦！我們祝福他。」

如果國民黨祭出清黨行動，王金平對此指出，一切都依照黨的相關規定處理。（編輯：林沂鋒）1080908