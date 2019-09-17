更多編輯台推薦新聞：
記者在現場／20年前九二一那一夜 很多人來不及醒來
生活

記者在現場／20年前九二一那一夜 很多人來不及醒來

夜市抵用券上路 注意4大限制
生活

夜市抵用券上路 注意4大限制

豬肉減產變貴 中國人食肉習慣悄悄改變
兩岸

豬肉減產變貴 中國人食肉習慣悄悄改變

泰國佛寺老虎近親繁殖 逾半數感染病毒慘死
國際

泰國佛寺老虎近親繁殖 逾半數感染病毒慘死

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
郭台銘不參與連署競選總統
鴻海集團創辦人郭台銘9月16日晚間發聲明表示，他再三思考後，決定不參與2020連署競選總統。
郭台銘不參與連署競選總統
新聞專題
郭台銘不參與連署競選總統2/33

郭台銘不參與連署競選總統 韓國瑜盼當面請益

最新更新：2019/09/17 00:15
鴻海集團創辦人郭台銘（左）16日深夜發聲明不參與連署競選總統，國民黨總統提名人韓國瑜（右）隨即發新聞稿指出，將爭取郭台銘支持。（中央社檔案照片）
鴻海集團創辦人郭台銘（左）16日深夜發聲明不參與連署競選總統，國民黨總統提名人韓國瑜（右）隨即發新聞稿指出，將爭取郭台銘支持。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬、王承中16日綜合報導）鴻海集團創辦人郭台銘深夜發布聲明不參與連署競選總統，國民黨總統提名人韓國瑜隨即發布新聞稿指出，相信與郭擁相同目標，將爭取郭支持並盼有機會當面向郭台銘請益。

國民黨總統初選結果7月中旬揭曉，韓國瑜勝出後，國民黨就面臨黨內整合及團結的問題，隨著郭台銘表態參選的態勢明朗，國民黨團結成了外界關注的焦點；郭深夜聲明不參與連署競選總統，可望讓國民黨的團結再現。

韓國瑜競選辦公室發布新聞稿指出，始終相信郭台銘與韓國瑜擁有相同的目標，皆希望全力為台灣人民拚經濟，捍衛中華民國，期待中華民國有更好的發展。

韓辦指出，會盡一切努力，爭取郭台銘的支持與協助，韓國瑜也會透過各種管道，希望能夠有機會當面向郭台銘董事長請益。

競選團隊也會持續調整選戰策略，掌握自己的步調，為了2020年能夠翻轉台灣奮力一搏。（編輯：林治平）1080916

延伸閱讀
聲明全文／郭台銘：不參與2020連署競選總統國民黨：郭台銘沒有要參選 就沒有黨紀處分郭台銘否認說過教訓韓國瑜 若參選是盼打破藍綠
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報