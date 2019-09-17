郭台銘不參與連署競選總統 韓國瑜盼當面請益

鴻海集團創辦人郭台銘（左）16日深夜發聲明不參與連署競選總統，國民黨總統提名人韓國瑜（右）隨即發新聞稿指出，將爭取郭台銘支持。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬、王承中16日綜合報導）鴻海集團創辦人郭台銘深夜發布聲明不參與連署競選總統，國民黨總統提名人韓國瑜隨即發布新聞稿指出，相信與郭擁相同目標，將爭取郭支持並盼有機會當面向郭台銘請益。

國民黨總統初選結果7月中旬揭曉，韓國瑜勝出後，國民黨就面臨黨內整合及團結的問題，隨著郭台銘表態參選的態勢明朗，國民黨團結成了外界關注的焦點；郭深夜聲明不參與連署競選總統，可望讓國民黨的團結再現。

韓國瑜競選辦公室發布新聞稿指出，始終相信郭台銘與韓國瑜擁有相同的目標，皆希望全力為台灣人民拚經濟，捍衛中華民國，期待中華民國有更好的發展。

韓辦指出，會盡一切努力，爭取郭台銘的支持與協助，韓國瑜也會透過各種管道，希望能夠有機會當面向郭台銘董事長請益。

競選團隊也會持續調整選戰策略，掌握自己的步調，為了2020年能夠翻轉台灣奮力一搏。（編輯：林治平）1080916