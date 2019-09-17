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郭台銘不參與連署競選總統
鴻海集團創辦人郭台銘9月16日晚間發聲明表示，他再三思考後，決定不參與2020連署競選總統。
郭台銘不參與連署競選總統
新聞專題
郭台銘不參與連署競選總統3/32

郭台銘不參與總統連署 蔡辦：歡迎持續對政府建言

最新更新：2019/09/17 00:17

（中央社台北17日電）鴻海集團創辦人郭台銘宣佈不參與2020連署總統選舉，總統蔡英文連任辦公室發言人阮昭雄回應，國民黨內部複雜的問題，外界無從理解與評論。他們對郭台銘的選擇表示尊重，也歡迎他在未來持續對政府提出各項建言。

2020總統大選明年1月11日投票，中選會從9月13日起至17日受理總統、副總統選舉被連署人申請，就在截止日的前一晚，郭台銘透過幕僚發布重大聲明表示，他決定不參與2020連署競選總統。

另外，前副總統呂秀蓮辦公室晚間發出新聞稿指出，她決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，於明天向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。

民進黨發言人李晏榕表示，對於呂秀蓮參選總統，以及郭台銘的不參選聲明，予以尊重。她指出，對於索羅門與台灣斷交的事件，仍感到沉痛，值此期間，再次呼籲台灣各界能團結對外。

針對郭台銘稍早發布的聲明，蔡總統連任辦公室發言人阮昭雄強調，面對中國步步進逼，2020確實是攸關2300萬台灣人民與國家未來的關鍵。蔡總統多次強調，她努力的方向就是團結所有的力量，捍衛中華民國主權和台灣的永續發展。

阮昭雄表示，國民黨內部複雜的問題，外界無從理解與評論。他們對郭台銘的選擇表示尊重，也歡迎他在未來持續對政府提出各項建言。蔡總統會善盡現任總統的責任，全力以赴做好各項施政，讓台灣在各方面都能不斷進步，讓人民過更好的生活。(編輯：紀淑芳）1080917

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