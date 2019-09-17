郭台銘棄選 綠委：英韓對決民進黨勝算高

（中央社記者王揚宇、陳俊華台北17日電）對於鴻海創辦人郭台銘昨晚宣布不參與2020連署競選總統，有綠委今天指出，「韓國瑜跟蔡英文對打，我們會有比較高的勝算」，而且「柯文哲元素」在這一局降低很多，而民進黨現在要做的，是要好好跟人民報告施政成效。

郭台銘16日晚間發布聲明表示，他再三思考之後，決定不參與2020連署競選總統，「對不起，我讓你們失望了！」雖然不參與總統選舉，但並不表示放棄參與政治事務，他會持續積極推動他所提出的政策。

對此民進黨立委許智傑今天受訪時表示，郭台銘紛紛攘攘這麼長一段時間，最後竟然是一場空，到底是故意設計這場空，還是無奈的一場空，真的很耐人尋味；其實他一直不希望郭台銘參選，「因為（國民黨總統參選人）韓國瑜跟（總統）蔡英文一對一對打，相信我們會有比較高的勝算」。

許智傑說，所以民進黨是有信心、要小心、戰戰兢兢，最後一定會贏得這場勝利。郭台銘前半段應該真的是想選，但什麼時候不想選他真的不知道，「郭王柯」搭配是郭台銘的首選，但可能前立法院長王金平不願屈居副手，最後才產生這些變化。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋則指出，昨天晚上郭台銘宣布不選總統，前副總統呂秀蓮宣布參選總統，可見得選舉的事情是瞬息萬變；對民進黨來說，有一個非常清楚與簡單的態度，就是如何把自己的事情做好，而且民進黨現在是執政黨，如何把過去推動過的政策效果，明白的告訴台灣人民，這才是最重要的。

李俊俋說，郭台銘不選總統是否影響國民黨的選情要觀察韓國瑜的民調是否因此提升上來，如果沒有，那郭台銘不選的影響就沒有那麼大；對於一對一PK還是三腳督，民進黨都會有不同的策略與方法，但最重要的，是把自己的事情做好。

至於郭台銘不選總統是否有助於國民黨團結；民進黨立委何志偉說，團結不是看表面，他隱約看到國民黨內部，包括王金平系統、吳敦義系統、馬英九系統等，各自心中都有盤算，而郭台銘不選的考量，除了理性思考外，某種程度也是含血、含淚宣布不選，再加上韓國瑜有無辦法做好整合的工作以及郭台銘未來的動向為何，都要納入整體評估中。

何志偉指出，郭台銘不選總統對民進黨來說應該是禍福相依，因為有些人認為國民黨現在在分裂、民進黨內部很團結，因此過度樂觀，但離選舉還有100多天，變數還太多，須繼續觀察，無法有一個定論；不過可以確定的是，因為郭台銘不選，「柯文哲元素」在這一局降低很多，這會讓選情單純化。

民進黨立委陳亭妃說，郭台銘參選與否本來就會影響藍綠，現在所有民調中都看到，基本上總統蔡英文跟韓國瑜雙雙對決，幾乎蔡總統都是大贏，且贏的幅度越來越多，三腳督的情況下，蔡總統領先幅度反而縮小；郭台銘參選與否，最緊張的應該是國民黨，從三腳督還可能有機會一搏，到兩兩對決後，「幾乎勝負已定」。（編輯：楊凱翔）1080917