呂秀蓮搭檔彭百顯 申請連署參選總統副總統

（中央社記者葉素萍台北17日電）前副總統呂秀蓮今天宣布與前南投縣長彭百顯搭檔，登記申請連署為獨立總統、副總統參選人。呂秀蓮說，她很慎重也很有信心，會與彭百顯打好、打滿、打贏選戰。

喜樂島聯盟今天召開記者會推薦2020年正副總統及立委參選人。

呂秀蓮宣布與彭百顯搭檔參選2020總統大選。呂秀蓮說，她經過幾個月思考，被很多熱愛台灣的朋友感動，做成參選的決定則是昨天的事情。

呂秀蓮說，選出好總統是全民之福，一旦選錯全民遭殃，這次大選，有志之士憂心，市井小民有亡國感，就像1912年豪華的鐵達尼撞冰山，千餘人遇難，鐵達尼郵輪雖豪華，但因為船長經驗不足，危機來臨無法因應，台灣如同豪華的鐵達尼。

呂秀蓮說，統獨之爭，藍綠對抗是台灣2360萬人心中的最痛，唱衰台灣、貶值台灣，許多人產生「政黨厭惡症」，近年歷次民調指出，人民對國民黨和民進黨的喜好度與厭惡感幾乎不相上下，因為民進黨越來越像國民黨。

她說，這兩黨的支持度均在25%以內，另外40%的國人同胞，開始拒絕政黨的綁架、藍綠的對抗，可望做一個獨立自由的民主人，可望打造台灣歷史4.0的新世代—和平中立喜樂島。

記者會現場也出現一個籃子裝了新台幣100萬元，人民最大黨主席許榮淑說，這是捐給呂秀蓮的參選費用。

根據中選會規劃，若要尋求連署參選總統者，須在9月13日至17日向中選會申請成為被連署人，申領連署人名冊格式，並繳交連署保證金100萬元。

中選會將在9月18日公告總統、副總統選舉的被連署人，被連署人須在45天內完成連署，也就是最晚11月2日前須繳交連署書；須有28萬384人以上連署，才可獲得總統大選門票。（編輯：黃國倫）1080917