呂秀蓮：接受喜樂島聯盟推薦 申請獨立參選總統

前副總統呂秀蓮決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，17日向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北16日電）前副總統呂秀蓮辦公室晚間發出新聞稿指出，呂秀蓮數月來受到各界人士鼓勵，決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，於明天向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。

喜樂島聯盟明天將召開記者會推薦2020年正、副總統及立委參選人。

呂秀蓮辦公室晚間發出新聞稿表示，呂秀蓮數月來受到各界人士鼓勵，決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，於明天向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人；呂秀蓮明天上午將出席喜樂島聯盟推薦總統候選人記者會，會後步行前往中選會。

根據中選會規劃，若要尋求連署參選總統者，須在9月13日至17日向中選會申請成為被連署人，申領連署人名冊格式，並繳交連署保證金新台幣100萬元。

中選會將在9月18日公告總統、副總統選舉的被連署人，被連署人須在45天內完成連署，也就是最晚11月2日前須繳交連署書；須有28萬384人以上連署，才可獲得總統大選門票。（編輯：蘇志宗）1080916