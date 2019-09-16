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聲明全文／郭台銘：不參與2020連署競選總統
首頁 / 重點新聞

呂秀蓮：接受喜樂島聯盟推薦 申請獨立參選總統

最新更新：2019/09/16 23:21
前副總統呂秀蓮決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，17日向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。（中央社檔案照片）
前副總統呂秀蓮決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，17日向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北16日電）前副總統呂秀蓮辦公室晚間發出新聞稿指出，呂秀蓮數月來受到各界人士鼓勵，決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，於明天向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。

喜樂島聯盟明天將召開記者會推薦2020年正、副總統及立委參選人。

呂秀蓮辦公室晚間發出新聞稿表示，呂秀蓮數月來受到各界人士鼓勵，決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，於明天向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人；呂秀蓮明天上午將出席喜樂島聯盟推薦總統候選人記者會，會後步行前往中選會。

根據中選會規劃，若要尋求連署參選總統者，須在9月13日至17日向中選會申請成為被連署人，申領連署人名冊格式，並繳交連署保證金新台幣100萬元。

中選會將在9月18日公告總統、副總統選舉的被連署人，被連署人須在45天內完成連署，也就是最晚11月2日前須繳交連署書；須有28萬384人以上連署，才可獲得總統大選門票。（編輯：蘇志宗）1080916

呂秀蓮小檔案
  • 民國33年6月6日生
  • 學歷：
    美國哈佛大學法學碩士
    美國伊利諾大學比較法學碩士
    台灣大學法律系
  • 經歷：
    中華民國第10、11任副總統
    總統府國策顧問
    立法委員
    桃園縣長
    美麗島雜誌社副社長
    玉山Media創辦人
    綠色21台灣聯盟理事長
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