喜樂島組黨 綠委憂恐衝擊2020

（中央社記者陳俊華、王揚宇、顧荃台北18日電）喜樂島聯盟將組黨，並擬角逐2020大選。民進黨立委憂心衝擊2020選情，強調任何泛綠能量的削弱，就是親中力量壯大的開始，盼能對話合作。

喜樂島聯盟政黨籌備委員會成員劉敬文（妖西）受訪表示，喜樂島聯盟組黨行動，由喜樂島聯盟總召集人郭倍宏、台灣教師聯盟理事長蕭曉玲、前台中市議員陳福文、台大醫學院助理教授游偉絢與他組成五人工作小組，推動在7月20日召開黨員大會。

劉敬文今天表示，籌組政黨的目標，是推動台灣獨立與正名制憲，並擬尋求合適人選參與2020總統大選、並推不分區立委與至少10席的區域立委候選人。

民進黨發言人李晏榕表示，站在民主發展的立場，參選是公民的權利，予以尊重。

民進黨立委吳思瑤表示，民進黨不會放棄和社會各股力量繼續合作，不只是平日政策議題合作，也會擴大到選舉上的合作，這是民進黨作為執政黨責無旁貸的責任。

她說，大家共同面對的最大挑戰是所有親中的陣營，「任何一分泛綠能量的削弱，就是讓親中力量壯大的開始」，希望雙方有合作、對話的可能。

民進黨立委李俊俋表示，民進黨不排除和任何政黨合作，但最重要的是要理念一致，如果一致，要合作什麼都好談；喜樂島聯盟現在要成立政黨，只能祝福，但喜樂島聯盟的支持者是以綠營支持者為主，這將衝擊民進黨的選情。

民進黨立委蔡易餘也呼籲喜樂島聯盟的前輩能以大局為重，不要因為過去這幾年的不愉快導致無法團結；目前包括台灣制憲基金會董事長辜寬敏都願意在2020年大選扮演和事佬的角色，還是希望雙方都可以冷靜。（編輯：楊凱翔）1080718

喜樂島組黨 本土社團：不認同反對蔡總統

（中央社記者范正祥台北18日電）民視前董事長郭倍宏號召成立的喜樂島聯盟將組黨，包括台灣社在內的本土社團表示，樂見新政黨成立爭取立委席次在國會發聲抵制中國對台影響，但期盼勿傷害本土政權。

台灣社社長張葉森回應中央社記者詢問時指出，就他的了解，確實有不少台派對於民進黨過去3年多來的執政表現並不滿意，雖然有些人明年大選仍然會含淚投票繼續支持民進黨推出的總統和立委參選人，但是也有一些人含淚不投票。

張葉森說，對於部分台派打算組黨，爭取立委席次，在國會抵制中國對台影響，就這部分而言，他樂觀其成；但如果組黨是要反對總統蔡英文，那就不宜。雖然民進黨總統初選過程令人不滿，但初選已經結束，明年總統大選，「我們還是會支持蔡英文」。

至於會不會考慮加入喜樂島籌組的政黨，張葉森表示，他與一些台派朋友一開始有參與喜樂島聯盟會議，但後來看法逐漸不同，也就沒有再去參加。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天受訪表示，對於喜樂島聯盟擬正式組黨一事，沒有特別的看法，「我不會參加」。

台灣團結聯盟黨主席劉一德表示，如果喜樂島聯盟組黨是為了反對蔡總統，那與台聯主張不符，「台聯主張保住本土政權，如果本土政權失去了，什麼都沒有了。」（編輯：鄭雪文）1080718