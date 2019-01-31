喜樂島促立委支持修法 開放公投台灣前途

（中央社記者葉素萍台北31日電）喜樂島聯盟總召集人郭倍宏等人今天召開記者會並發表公開信，希望現任立委表態是否贊成修正公投法，讓台灣人民有權透過公投對台灣前途表達意見，2月28日將公布立委連署結果。

郭倍宏、社會民主黨召集人范雲、凱達格蘭學校校長金恆煒、民報創辦人陳永興、前台灣基督長老教會議長羅仁貴、前國防部長蔡明憲、前國安會副秘書長張旭成出席記者會。

他們發表一封致現任立委公開信，要求立委表態是否贊同修正公民投票法，使滿18歲以上台灣人民有權透過公民投票對台灣前途表達意見。

他們說，公開信將親送及掛號發給每一位現任委員，附回郵信封，期盼立委踴躍回應，並將於2月28日公布連署結果。

這封公開信還有前資政彭明敏、牧師高俊明、前副總統呂秀蓮、總統府資政葉菊蘭、前國安會秘書長康寧祥等人列名。

郭倍宏等人指出，九合一選舉結果並不代表台灣人民支持中國國民黨與統一，「東奧正名公投」在民主進步黨及國民黨兩黨共同反對下，依然得到476萬同意票，可見仍有非常多數台灣人堅持要向世界表明「台灣要成為一個正常化主權獨立國家」的願望和決心。

郭倍宏說，民進黨在立法院是多數，要修公投法非常簡單，呼籲立法院馬上修法，透過獨立公投正名制憲，保護台灣本土政權。

蔡明憲呼籲，民進黨立委應拿出創黨初衷，拿出台灣人的良心，連署支持修改公投法；他說，會支持連署修法的立委，不會支持不連署、拒絕連署的立委、政黨領袖、總統候選人，「不要說某個候選人是最強的」，民意才是最現實。

范雲說，社民黨支持修改公投法，讓人民表達心聲，因為面對霸權中國，公投是台灣表達反抗的唯一武器。

另外，媒體也問到郭倍宏、范雲是否要搭檔參選2020總統大選；郭倍宏說，喜樂島聯盟的成立，從頭到尾都不是為了總統選舉，而是台灣人子子孫孫的未來，台灣已經換過很多總統，結果還是有點讓人失望，台灣建立長久的體制比較重要；范雲則說，這件事到目前為止都是「傳聞」，社民黨有民主機制，目前沒有討論這傳聞。（編輯：林興盟）1080131