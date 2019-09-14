郭台銘否認說過教訓韓國瑜 若參選是盼打破藍綠

外傳郭台銘（圖）為馬英九日前被韓粉噓一事感到不平，並向幕僚說「就由我來教訓韓國瑜」。郭辦14日嚴正否認。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北14日電）外傳郭台銘為馬英九日前被韓粉噓一事感到不平，並向幕僚說，「就由我來教訓韓國瑜」。郭台銘辦公室今天嚴正否認，更主動提及，若郭決定參選是為中華民國好，人民需要一個打破藍綠對立、有希望的選項。

鴻海創辦人郭台銘12日在國民黨內大老聯名登報籲郭韓合作後，宣布退出國民黨，外界將國民黨大老連署聲明視為郭退黨的最後稻草。郭幕僚更透露，前總統馬英九曾力勸郭台銘留在黨內，更數度哽咽。

聯合報報導，馬英九日前出席新北造勢活動為國民黨總統參選人韓國瑜站台卻被噓，郭台銘看了向幕僚直言，真替馬感到不值，既然如此，「就由我來教訓韓國瑜！」

郭台銘辦公室今天表示，郭台銘非常心痛、惋惜馬英九被韓粉霸凌的遭遇，但絕沒有說「教訓韓國瑜」這種字眼和情緒。對於媒體加油添醋，為了增加戲劇張力卻無中生有的形容，他們相當遺憾，並要求立即更正。

外界關注郭台銘退黨後下一步，郭辦主動提及，如果郭台銘參選，最主要原因就是為中華民國好、為2300萬人好，今天藍綠對立的僵局，人民只能選討厭的對立面，這不健康。人民需要一個打破藍綠對立的、給人民有光明將來、有希望的選項，世界是美麗的、色彩繽紛的，調色盤裡各種美麗的色彩都有，不是只有藍色、綠色。（編輯：郭萍英）1080914