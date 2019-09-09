馬英九出席韓國瑜造勢遭請下台 馬辦：十分遺憾

國民黨總統參選人韓國瑜（中）8日晚間在新北市三重區幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」萬人大造勢活動，國民黨主席吳敦義（左）、前總統馬英九（右）到場站台支持，與國民黨立委參選人等一同造勢。中央社記者郭日曉攝 108年9月8日

（中央社記者游凱翔台北9日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨天在新北市三重舉辦造勢晚會，但前總統馬英九致詞卻遭打斷，引發議論。馬英九辦公室今天對此表示十分遺憾；韓國瑜辦公室則指出，昨晚到場的黨公職人員較多，以致流程稍有耽誤，感謝馬英九到場支持。

國民黨總統參選人韓國瑜晚上在新北市三重區的幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，並與馬英九、國民黨主席吳敦義等人同台。雖然韓國瑜目前民調下滑、爆發失言風波，也面臨鴻海創辦人郭台銘可能參選分裂國民黨情況，但韓國瑜支持者仍擠爆晚會現場。

不過，卻傳出馬英九上台致詞時，因韓國瑜抵達現場造成支持者不斷鼓譟，造成馬英九致詞頻頻遭打斷，馬英九也表示「我還沒講完」，最後仍被中斷演講請下台。

曾擔任馬英九辦公室發言人的國民黨籍台北市議員徐巧芯在臉書表示，雖然忠言逆耳，但不應該這樣在別人演講結束前打斷對方發言，這對台上的演講者而言是一種羞辱。

徐巧芯說，不知道否韓國瑜行程是否有耽擱，遲遲沒出現，等了一小時後馬英九只好上台發表演講，內容也都是在幫忙韓國瑜，並沒有講的比較長，而是按原本規劃的時間擬定同等長度講稿。

曾在馬英九擔任總統時，擔任總統府發言人的國民黨籍台北市議員羅智強也表示，馬英九在韓國瑜造勢場合演講到一半就被打斷請下台，這對一個情義相挺的前總統來說，是很失禮的，希望韓國瑜可以好好處理此事，還馬英九一個公道，當前此時，每一分力量都要凝聚、都要珍惜。

馬英九辦公室今天也發布聲明表示，馬英九應韓國瑜邀請參加新北造勢大會，依主辦單位原來規劃，吳敦義及馬英九致詞時，韓國瑜市長也將在場，但不知何故，馬英九上台致詞被延後一小時，韓國瑜到場時台下部分群眾鼓譟，以致馬英九被主持人要求提前結束講話，馬辦表示十分遺憾。

韓國瑜競選辦公室回應，非常感謝馬英九昨天到場支持與勉勵，韓國瑜在表定時間抵達現場，並無所謂遲到一說，昨晚到場黨公職人員較多，以致流程稍有耽誤，競選辦公室非常感謝到場的夥伴，昨晚展現出國民黨團結的氣勢，一定能夠拉下蔡政府，重返執政。（編輯：楊凱翔）1080909