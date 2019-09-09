馬英九被請下台 韓競總：事後致電未聯絡上

（中央社記者王淑芬高雄9日電）前總統馬英九昨天為國民黨總統提名人韓國瑜造台助選，但話未說完，因韓要進場致韓粉鼓噪而中斷，韓辦今天聲明抱歉，韓於活動結束後致電貴賓未聯絡上馬英九，已透過臉書向馬英九等人致謝。

韓辦發布新聞稿，韓國瑜感謝主席吳敦義、馬英九及前主席洪秀柱等貴賓。昨晚造勢活動由於到場的黨公職人員較多，致流程稍有耽誤，造成吳、馬等致詞時間延宕，深表抱歉。

韓辦表示，活動流程大幅延後，韓國瑜也在場外等候，並無遲到。昨晚在致詞前也與馬、吳在後台休息區聊天交流，分享看法。

韓辦指出，昨晚不論是流程表或現場都沒有大進場這樣的情況發生，只是因為後場舞台也同時有許多民眾聚集支持，導致車子無法駛入，許多貴賓也是因為同樣的情況，只好和韓國瑜一般步行進入後場。

韓辦說，韓於活動結束後馬上致電貴賓，感謝他們的支持，馬英九因已休息沒有接到電話，韓也透過臉書向吳、馬及洪秀柱等黨公職夥伴致謝。昨晚展現國民黨團結的氣勢，相信一定能夠拉下蔡政府，重返執政。

有關馬英九被請下台，國民黨草協發起人李正皓在臉書貼文並質疑，還說此事件根本是韓國瑜會見日本學者的翻版，依照這狀況，藍營團結還有得等。台北市議員徐巧芯也在臉書發文指出，馬英九在台上助講，遭打斷噓下台，「這對台上的演講者而言是一種羞辱」。（編輯：林沂鋒）1080909