馬英九致詞遭打斷 郭台銘幕僚：惋惜遺憾

（中央社記者王承中台北9日電）前總統馬英九昨天在國民黨總統參選人韓國瑜造勢活動致詞遭群眾打斷，鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，來者是客，致詞卻被迫中斷，郭陣營覺得很心疼，也為馬英九感到惋惜、遺憾。

國民黨總統參選人韓國瑜昨天晚上在新北市三重區的幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，邀請馬英九到場致詞，卻傳出馬英九上台致詞時，因韓國瑜抵達現場造成支持者不斷鼓譟，使馬英九致詞頻遭打斷，馬英九雖表示還沒講完，但最後仍被中斷演講請下台。

蔡沁瑜上午接受媒體聯訪時表示，馬英九在國民黨內受到敬重，且馬英九當天受邀參加，在來者是客的情況下，馬英九在台上致詞卻發生被迫中斷的這種情況，郭陣營覺得很心疼，也為馬英九感到惋惜、遺憾。

媒體詢問，若是郭台銘未來造勢時找馬英九致詞，是否會讓馬英九講好講滿。蔡沁瑜說。做人的基本情義跟道理應該是要像這樣，但是到目前為止，郭陣營還沒有到需要邀請馬英九來幫忙造勢的階段。

對於昨天韓國瑜的造勢，主辦單位稱現場突破35萬人，媒體詢問，若郭台銘未來舉辦造勢，是否有信心可以達到這樣的人潮。蔡沁瑜表示，不用太過於比較這種數字的拚場，畢竟這只是數字上的變化，大家有沒有一顆認同的心才是重點。（編輯：郭萍英）1080909