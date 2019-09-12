連戰發起 國民黨大老連署登報籲韓郭合作

國民黨大老親筆簽名12日在各報刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，呼籲郭韓合作。國民黨表示，此廣告是連戰（圖）發起獲得熱烈響應。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北12日電）鴻海創辦人郭台銘參選總統態勢漸趨明顯，國民黨大老親筆簽名今天在各報刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，呼籲郭韓合作。國民黨表示，此廣告是連戰發起獲得熱烈響應，籲各界全力支持韓國瑜，撥亂反正。

韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維說，韓國瑜尚未對外表達意見，但韓看到長輩這麼憂心關愛，感覺到自己身為黨的參選人必須要再更努力。

鄭世維說，他們期盼中秋節能大團圓，相信郭台銘的睿智會做出最好的決定，也呼籲雙方幕僚能促成郭、韓坐下來聊一聊。

媒體詢問，若聲明仍無法喚回郭台銘，鄭世維說，他們做好最好準備最壞打算，不管三腳督還是四腳督，都會朝向勝選進行。

國民黨今天透過新聞稿表示，廣告由前主席連戰主動發起，獲得現任主席吳敦義與馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等前任主席，以及多位工商界、軍方領袖等熱烈響應，國民黨感謝各界期盼藍軍大團結、共創中華民國榮耀的努力。

國民黨並呼籲，所有熱愛中華民國、忠於國民黨的黨員同志，能一心一德，全力支持黨提名總統參選人韓國瑜，共同守護台灣。

國民黨表示，廣告聲明針對明年總統與立法委員選舉，強調是決定中華民國命運、台灣前途與人民未來的關鍵選舉。所有熱愛中華民國的同胞們，都必須團結起來，展現力量，撥亂反正。

聲明內容提及，國民黨經由民主初選機制，已產生總統候選人。政黨的可貴，就是在於親愛精誠、群策群力、眾志成城，才能贏得選戰。

在聲明中，對於當前韓國瑜與郭台銘兩位同志，切盼能合而為一，聲明也呼籲，若重蹈分裂之路，將給台灣帶入動盪不安的局面，這必然會是國家之禍。希望全黨全民集中選票支持韓國瑜，支持國民黨在國會過半。（編輯：楊凱翔）1080912

國民黨榮譽主席連戰、現任黨主席吳敦義及前總統馬英九等31人，12日親筆簽名在報紙刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，呼籲郭台銘與高雄市長韓國瑜合作。（圖翻攝自由時報）