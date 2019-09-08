韓國瑜參拜板橋慈惠宮 否認拔樁郭台銘

（中央社記者葉臻新北8日電）國民黨總統參選人韓國瑜下午至郭台銘的「起家廟」板橋慈惠宮參拜，被外界解讀有拔樁意味，韓國瑜對此表示自己也是板橋人，「在這邊拜拜沒什麼」，沒有跟誰互別苗頭的意思。

板橋慈惠宮是板橋最早的媽祖廟，郭台銘小時候曾與家人在廟中的廂房住了數年，今年4月宣布角逐國民黨總統初選時，也先到慈惠宮向媽祖祈求庇佑，被認為是郭台銘的發跡地。

韓國瑜下午到慈惠宮參拜，被外界解讀有拔樁意味，韓國瑜接受媒體堵訪時表示，「我也是板橋人，我讀板橋國小，常常經過慈惠宮，在這邊拜拜沒什麼」，他表示，回到自己家鄉拜拜，沒有跟誰互別苗頭的意思。

被問及日本學者參訪高雄市政府被說遲到事件，韓國瑜接受媒體訪問時表示，要再三強調，日本學者是很準時的，因為地點的更換，日本學者是完全不了解的情況之下，未來對整個程序、時間會再檢討。

韓國瑜到慈惠宮參拜，現場廟裡廟外都是韓國瑜的支持者，高喊「總統好」、「韓國瑜凍蒜」，韓國瑜在致詞時表示，能回到家鄉參拜很開心，希望媽祖保佑所有鄉親父老。（編輯：方沛清）1080908