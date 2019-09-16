國民黨：郭台銘沒有要參選 就沒有黨紀處分

鴻海集團創辦人郭台銘16日晚間11時宣布不參選2020連署總統選舉。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北16日電）鴻海集團創辦人郭台銘今晚11時宣布不參選2020連署總統選舉，國民黨發布新聞稿表示，堅信郭台銘會在關鍵時刻做出最佳且有利中華民國的抉擇，紛紛擾擾已經落幕，國民黨同志必當團結一致，全力輔選總統與立委參選提名人。

國民黨文傳會代理主委程美華告訴中央社記者，因為郭台銘沒有要參選，也就沒有違反國民黨的相關規定，目前沒有黨紀處分這件事。雖然郭台銘日前已主動申請退黨，但是退黨跟黨紀處分是兩回事。

2020總統大選明年1月11日投票，中選會從9月13日起至17日受理總統、副總統選舉被連署人申請，就在截止日的前一晚，郭台銘透過幕僚發布重大聲明表示，他決定不參與2020連署競選總統。

國民黨隨即在稍晚發出新聞稿表示，感受到郭台銘國際級企業家的高度與氣度。國民黨一直堅信郭董會在關鍵時刻做出一個最佳且有利中華民國的抉擇。

新聞稿中指出，懷著忐忑不定的心情終於落下，紛紛擾擾已經落幕，應該放下過去，向前看。國民黨黨同志必當團結一致，全力輔選總統與立委參選提名人，總統勝選，立委達到60席目標，重返執政，撥亂反正。（編輯：林孟汝）1080916