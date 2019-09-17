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郭台銘聲明不選2020總統 蘇貞昌：尊重

最新更新：2019/09/17 09:53

（中央社記者溫貴香台北17日電）行政院長蘇貞昌今天對於鴻海創辦人郭台銘聲明不參與2020總統選舉表示，尊重；對於前副總統呂秀蓮將申請連署競選總統，蘇貞昌未做任何回應。

蘇貞昌上午到立法院進行施政報告前，被媒體問到鴻海創辦人郭台銘聲明不參與2020總統選舉，他表示，從郭台銘的內心轉折、衝擊與發表的聲明內容，可以看出一個企業家對於國家、社會的關心，對於郭台銘的決定表示尊重。

他並說，看到這幾年來，蔡政府一再改善投資環境、健全財政，同時讓台商回流，外資加碼投資台灣，「我們也呼籲郭董事長，一本愛台灣的心，加碼投資台灣。同時，我們當然也看到，很多地方須進一步改進，希望一起努力讓台灣更好」。

立法院開議第一天，國民黨霸占主席台，不讓行政院長進行施政報告，蘇貞昌表示，政黨競爭是民主現象，但國會殿堂是大家的，希望有任何主張或不同意見都透過民主的程序正常的思辨，大家一起讓台灣更好，畢竟我們是一個國家，雖然不同政黨、不同立場，還是應讓國力集中，一起向前行。

蘇貞昌一路往議場走，媒體高喊前副總統呂秀蓮將代表喜樂島參與2020總統選舉，蘇貞昌沒做任何回應。（編輯：林興盟）1080917

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