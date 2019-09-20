吉里巴斯邦交受關注 外交部：透過多方管道溝通中

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）在台灣與南太島國索羅門群島斷交後，又傳出與另一太平洋友邦吉里巴斯關係恐生變的消息。外交部今天回應表示，正透過多方管道持續與吉方進行溝通中；有進一步消息時，會對外說明。

台灣16日與南太島國索羅門群島斷交，昨天網路上陸續傳出吉國決定與台灣斷交、與北京建交的消息。外交部今天上午回應表示，最近有許多不同的訊息，外交部都有掌握，正透過多方管道持續與吉方溝通。

台索斷交後，台灣的邦交國降至16個，其中包括吉里巴斯、帛琉、馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯等5個太平洋友邦。索羅門群島是近年首個與台灣斷交的太平洋友邦。

中華民國與吉里巴斯於2003年11月7日起建立大使級外交關係。特別的是，吉里巴斯與中華人民共和國於1980年建交，在台吉建交後，北京並未立即與吉國斷交，而是在約3週後才與吉國斷交。（編輯：楊玫寧）1080920

在台灣與南太島國索羅門群島斷交後，又傳出與另一太平洋友邦吉里巴斯（紅點處）關係恐生變的消息。（圖取自Google地圖）