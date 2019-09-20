吉里巴斯邦交受關注 外交部：透過多方管道溝通中
最新更新：2019/09/20 10:56
傳出台灣與太平洋友邦吉里巴斯邦交生變，外交部20日表示，正透過多方管道持續與吉里巴斯進行溝通中。圖為日前拍攝的吉里巴斯駐台大使館。中央社記者侯姿瑩攝 108年9月20日
（中央社記者侯姿瑩台北20日電）在台灣與南太島國索羅門群島斷交後，又傳出與另一太平洋友邦吉里巴斯關係恐生變的消息。外交部今天回應表示，正透過多方管道持續與吉方進行溝通中；有進一步消息時，會對外說明。
台灣16日與南太島國索羅門群島斷交，昨天網路上陸續傳出吉國決定與台灣斷交、與北京建交的消息。外交部今天上午回應表示，最近有許多不同的訊息，外交部都有掌握，正透過多方管道持續與吉方溝通。
台索斷交後，台灣的邦交國降至16個，其中包括吉里巴斯、帛琉、馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯等5個太平洋友邦。索羅門群島是近年首個與台灣斷交的太平洋友邦。
中華民國與吉里巴斯於2003年11月7日起建立大使級外交關係。特別的是，吉里巴斯與中華人民共和國於1980年建交，在台吉建交後，北京並未立即與吉國斷交，而是在約3週後才與吉國斷交。（編輯：楊玫寧）1080920
在台灣與南太島國索羅門群島斷交後，又傳出與另一太平洋友邦吉里巴斯（紅點處）關係恐生變的消息。（圖取自Google地圖）
吉里巴斯小檔案
- 地理位置：位於中太平洋，赤道及國際換日線貫穿其間
- 面積：由33個大小島嶼組成，陸地面積共811平方公里，分布於360萬平方公里海域，是世界最大的珊瑚環礁島國
- 首都：塔拉瓦
- 人口：約11萬人
- 語言：吉里巴斯語及英語
- 宗教：天主教與基督教為主
- 資料來源：外交部