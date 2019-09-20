吳釗燮：索羅門斷交時 吉里巴斯就已決定跟著走

（中央社記者顧荃台北20日電）外交部長吳釗燮今天宣布與吉里巴斯斷交，他說，吉里巴斯總統馬茂一直對中國存有幻想，馬茂曾要求台灣出錢購買民航客機未果，中國政府則承諾贈款，誘使吉國外交轉向。

台灣16日才與南太島國索羅門群島斷交，吳釗燮下午召開記者會，宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯中止外交關係。

吳釗燮表示，吉里巴斯共和國政府今天正式通知要與台灣斷絕外交關係，對吉國政府不顧多年來中華民國台灣政府的多方協助與情誼，至感遺憾並強力譴責。他也宣布，即日起中止與吉里巴斯的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，並立即撤離大使館、技術團及衛生中心人員，也要求吉國立即撤離其政府駐台人員。

吳釗燮指出，馬茂及執政黨部份人士一直對中國存有幻想，馬茂2016年上台後仍與中國有經常性互動，近來中國政府也藉由漁業公司或以其他商業投資為藉口，長駐吉國，滲透吉國政界並擴展其影響力。

吳釗燮說，馬茂總統曾向台灣索求高額贈款以購買民航客機，但由於援贈營利用途的商用民航機並不符合「國際合作發展法」的立法精神，台灣建議以優惠商業貸款方式協助，但不為吉國接受。情資顯示，中國政府已承諾提供贈款供吉國採購多架民航機與商用渡輪等，誘使吉國外交轉向。

他表示，馬茂上任後，外交部對邦交就特別加以注意，馬茂去年年初到第三地跟中國政府官員接觸，這段時間吉國不斷提到購機案，但後來商量此事時態度變得非常消極，也有很多其他藉口，例如總統蔡英文3月出訪時沒有去吉國訪問，當時理由是兩邊元首的時間沒有湊在一起，「吉國要離開我們的事情看起來很明確」，因此加倍努力與他們溝通，但看來無法達到效果。

媒體詢問，16日與索羅門斷交時，吳釗燮說太平洋友邦的情況都不錯，但吉里巴斯仍斷交。吳釗燮回應，就他所了解的，索國斷交時，吉國就決定「要跟著一起走」，因此這幾天發展得很快。

中華民國與吉里巴斯斷交後，南太平洋邦交國降至4國。（中央社製圖）

吳釗燮表示，索國斷交時就已要求各友邦駐館跟當地政府、重要人士進行密切溝通跟了解，是不是有其他癥候，「目前有一些小小的癥候」，但跟太平洋其他4個邦交國沒有令人擔心的地方，諾魯、吐瓦魯、帛琉跟馬紹爾群島看起來沒有問題。

至於所謂「小小的癥候」是指什麼，吳釗燮說，他沒辦法講詳細情形，這是看該國執政者、政治人物或企業界跟中國有沒有密切往來，太平洋4友邦跟台灣往來很密切，例如諾魯總統已經洽談何時要來台灣訪問，對台灣非常友好。

吳釗燮指出，中國政府接續策動友邦與台灣斷交，最主要目的就是藉打壓並限縮台灣國際空間，逼迫台灣人民接受「一國兩制」、接受中國為台灣在國際上的宗主國，最終完全消滅台灣主權。但絕大多數台灣人民已經明確表達，絕不接受「一國兩制」，政府不會在中國外交攻勢下，在主權立場上有任何退讓。

吳釗燮強調，中華民國台灣是一個民主的主權獨立國家，台灣人民以自由選擇自己的國家元首和國會的方式來彰顯主權地位，台灣不是中華人民共和國的一省，中華人民共和國政府也從未在台灣統治過任何一天，這客觀明確的事實，不因中國對台灣的霸凌而改變。相反的，中國政府在國際上壓迫台灣，只會堅定台灣人民的主權意志，絕不會向中國政府低頭。

他表示，中國政府藉由外交事件製造台灣國內輿論、影響總統及立委選舉、破壞民主程序的意圖極為明確。呼籲所有民主國家共同表達嚴厲譴責，並認清中國威權政府的目標，就是要摧毀民主體制，一步步擴張威權主義。台灣位在民主國家最前線，會堅定守住這道民主防線，鞏固民主體制，不會讓中國操弄選舉結果，也不會讓中國決定台灣人民的前途。（編輯：紀淑芳）1080920

中華民國與吉里巴斯於2003年11月7日起建立大使級外交關係，2019年9月斷交。（中央社製圖）