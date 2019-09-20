吉里巴斯與台斷交 AIT：美國深感失望

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）太平洋島國吉里巴斯決定與台灣斷交、轉與北京建交，美國在台協會（AIT）今天對此表示「深感失望」，並批評，中國積極改變兩岸現狀，包含誘使各國與台灣斷交，已傷害並破壞區域穩定。

台灣16日才與南太友邦索羅門群島斷交，不到一週，外交部長吳釗燮今天再度召開國際記者會表示，吉里巴斯今天正式通知「與我國斷絕外交關係」，對吉國政府不顧多年來中華民國（台灣）政府的多方協助與情誼，表達至感遺憾並予強力譴責。他並宣布，自即日起中止與吉里巴斯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，立即撤離大使館、技術團及衛生中心人員；要求吉國立即撤離其政府駐台人員。

對此，AIT回應記者詢問時表示，吉里巴斯決定放棄與台北的外交關係，並與北京建交，「美國對此深感失望」。與中國建立更緊密關係的國家，主要是希望此舉能刺激經濟成長和基礎建設發展，但長遠來看，往往讓自身狀況每況愈下。

AIT重申，台灣是一個民主的成功故事、可靠的夥伴，以及世界上一股良善的力量。美國將會持續支持台灣，尤其當台灣已在因應全球挑戰方面做出重大貢獻，現在更尋求擴大貢獻之際。

AIT並表示，中國積極改變兩岸現狀，包含誘使各國與台灣斷交，已傷害並破壞區域穩定，更有損數十年來維持和平、穩定及發展的架構。美國支持兩岸關係維持現狀，包含台灣的外交關係及國際空間，這對維持區域的和平及穩定至關重要。

對於中國施壓他國與台灣斷交的行徑，AIT說，美國持續表達關切；美國在兩岸的和平與穩定上持續保有利益，而穩定的兩岸關係也為台海兩岸及區域帶來巨大的利益。美國持續信守奠基於美中三個聯合公報與台灣關係法的一中政策，並正研議各種可能應對的選項。（編輯：黃國倫）1080920