更多編輯台推薦新聞：
吉里巴斯首間加護病房台灣建的 12年醫病情緣難再續
政治

吉里巴斯首間加護病房台灣建的 12年醫病情緣難再續

中國判他無期徒刑 維吾爾學者獲沙卡洛夫獎提名
兩岸

中國判他無期徒刑 維吾爾學者獲沙卡洛夫獎提名

地震預警109年更快 估島內平均10秒外海15秒
生活

地震預警109年更快 估島內平均10秒外海15秒

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
台灣吉里巴斯斷交
台灣9月16日才與南太島國索羅門群島斷交，外交部長吳釗燮20日宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係。
台灣吉里巴斯斷交
新聞專題
台灣吉里巴斯斷交3/21

蔡總統：堅定告訴中國 一國兩制不可能

最新更新：2019/09/20 17:01
外交部20日宣布與吉里巴斯終止外交關係，總統蔡英文（中）下午在桃園表示，她要代表中華民國台灣堅定的告訴中國，對於一國兩制，我們的答案只有3個字，就是「不可能」，這些惡霸式的壓迫，不會讓台灣人放棄堅持。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年9月20日
外交部20日宣布與吉里巴斯終止外交關係，總統蔡英文（中）下午在桃園表示，她要代表中華民國台灣堅定的告訴中國，對於一國兩制，我們的答案只有3個字，就是「不可能」，這些惡霸式的壓迫，不會讓台灣人放棄堅持。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年9月20日

（中央社記者邱俊欽桃園20日電）外交部今天宣布與吉里巴斯終止外交關係，總統蔡英文下午表示，她要代表中華民國台灣堅定的告訴中國，對於一國兩制，我們的答案只有三個字，就是「不可能」。

蔡總統下午參訪「桃園設計展」後表示，中華民國台灣跟吉里巴斯斷交，我們政府在全程都有掌握，而且外交團隊也都盡了最大的努力。對於吉里巴斯政府所做的決定，「我們覺得非常的遺憾」。

蔡總統說，吉里巴斯選擇放棄一個真誠的朋友，而選擇去做中國的棋子，是一個很大的錯誤。

她說，「現在距離總統大選只剩下100多天，也是中國在這個時刻密集打擊我們的原因，我要告訴大家，從我們所掌握的資訊，在選舉之前的這段時間，中國會持續的有很多的打壓跟脅迫的作為」，中國的動作只會更多不會更少；中國的目的只有一個，就是想扭轉總統大選的戰術，試圖用打壓的行動，告訴台灣人說「我們不能買戰機、我們不能撐香港，我們只能選擇一個會向中國低頭的總統」。

總統表示，她要代表中華民國台灣堅定的告訴中國，對於一國兩制，我們的答案只有三個字就是「不可能」，這些鴨霸式的、惡霸的壓迫，不會讓台灣人放棄堅持，也要告訴所有的同胞，「如果我們在這裡選擇放棄堅持的話，那我們世世代代的台灣人就不會有主權、不會有自由、不會有民主，我們將會一無所有」。（編輯：張銘坤）1080920

延伸閱讀
吳釗燮：即日起與吉里巴斯斷交【聲明全文】吉里巴斯斷交 總統府：譴責與遺憾氣候變遷槓上澳洲 吉里巴斯前總統指中國較不邪惡
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報