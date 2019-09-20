蔡總統：堅定告訴中國 一國兩制不可能

外交部20日宣布與吉里巴斯終止外交關係，總統蔡英文（中）下午在桃園表示，她要代表中華民國台灣堅定的告訴中國，對於一國兩制，我們的答案只有3個字，就是「不可能」，這些惡霸式的壓迫，不會讓台灣人放棄堅持。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年9月20日

（中央社記者邱俊欽桃園20日電）外交部今天宣布與吉里巴斯終止外交關係，總統蔡英文下午表示，她要代表中華民國台灣堅定的告訴中國，對於一國兩制，我們的答案只有三個字，就是「不可能」。

蔡總統下午參訪「桃園設計展」後表示，中華民國台灣跟吉里巴斯斷交，我們政府在全程都有掌握，而且外交團隊也都盡了最大的努力。對於吉里巴斯政府所做的決定，「我們覺得非常的遺憾」。

蔡總統說，吉里巴斯選擇放棄一個真誠的朋友，而選擇去做中國的棋子，是一個很大的錯誤。

她說，「現在距離總統大選只剩下100多天，也是中國在這個時刻密集打擊我們的原因，我要告訴大家，從我們所掌握的資訊，在選舉之前的這段時間，中國會持續的有很多的打壓跟脅迫的作為」，中國的動作只會更多不會更少；中國的目的只有一個，就是想扭轉總統大選的戰術，試圖用打壓的行動，告訴台灣人說「我們不能買戰機、我們不能撐香港，我們只能選擇一個會向中國低頭的總統」。

總統表示，她要代表中華民國台灣堅定的告訴中國，對於一國兩制，我們的答案只有三個字就是「不可能」，這些鴨霸式的、惡霸的壓迫，不會讓台灣人放棄堅持，也要告訴所有的同胞，「如果我們在這裡選擇放棄堅持的話，那我們世世代代的台灣人就不會有主權、不會有自由、不會有民主，我們將會一無所有」。（編輯：張銘坤）1080920