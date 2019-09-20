吉里巴斯斷交 總統府：譴責與遺憾

（中央社記者溫貴香台北20日電）針對吉里巴斯共和國今天宣布與我國終止外交關係，總統府今天表達嚴正譴責與深切遺憾。

總統府下午發表聲明表示，對於吉國政府因索求不當金援未果，並因中國金錢外交攻勢而與我國斷交，政府表達嚴正的譴責並相信，失去台灣正直善良的國際友誼，轉而陷入中國惡名昭彰的金錢陷阱，將是吉國人民的重大損失。

總統府表示，這不僅是台吉兩國邦誼的毀壞，更是對印太地區整體和平穩定的打擊，相信國際自由民主陣營均無法接受。

總統府嚴厲譴責中國企圖以外交攻勢威逼台灣的圖謀。聲明指出，中國策動我友邦與台斷交的目標，在於脅迫台灣接受一國兩制，使台灣主權地位淪喪；在台灣即將舉辦總統與立法委員大選前夕，中國日趨強化其外交打壓手段，意圖干預台灣民主選舉進行的目的昭然若揭。

聲明表示，在這樣的時刻，彰顯台灣不受威逼的意志，愈能讓中國的圖謀歸於徒勞。

總統府嚴正告訴中國，這樣的圖謀不會成功，台灣人民將以智慧和勇氣，拒絕中國對台灣主權地位與民主生活的干預打壓，守護台灣的信念必將益加鞏固，走向世界的腳步必將更加堅定。（編輯：郭萍英）1080920