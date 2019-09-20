中國再奪吉里巴斯 陸委會：已摧毀兩岸互動基礎

（中央社記者繆宗翰台北20日電）外交部長吳釗燮今天宣布與吉里巴斯斷交，並指中國政府承諾贈款，誘使吉國外交轉向。陸委會下午透過新聞稿譴責北京謀算藉此影響台灣大選，已摧毀兩岸互動基礎。

大陸委員會表示，政府嚴厲譴責中共持續以「金錢外交」等惡意手段，妄圖威迫台灣接受消滅國家主權的「一國兩制」主張，更意在謀算影響台灣總統大選及立委選情，已嚴重破壞台海和平現狀，摧毀兩岸互動基礎。

陸委會認為，中共在無法應對內外部挑戰時刻、以及推動「一國兩制」失敗的情況下，為突出紅色政權鬥爭成果而採取極端緊縮做法、宣洩壓力，更凸顯其對台灣民主與選舉充滿高度恐懼與不安。

陸委會表示，中共政權近期以來在印太地區製造不安、掠奪擴張，並加大侵犯台灣權益，均無法改變中華民國作為主權國家的事實，2300萬台灣人民也絕不會接受「中華人民共和國」的任何政治主張。

陸委會指出，中共是造成兩岸對立與區域不安的根源，勢必要為可能後果負起最大責任。政府要求對岸立即停止挑釁，也呼籲國際社會正視這種國家暴力侵犯行徑，是否仍被允許在國際體系中而不受制裁。

陸委會並強調，這是民主與極權的對抗。中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中國共產黨的「一中原則」不適用於台灣。政府堅定維護台海及區域和平，絕不會在壓力下屈服。

陸委會表示，面對來自中共持續打壓的艱難處境，以及在選前不斷介入、滲透、威脅，在捍衛國家主權及保障全體國民福祉的前提下，政府將採取必要作為、妥慎應處。

台灣16日才與南太島國索羅門群島斷交，吳釗燮下午召開記者會，宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯中止外交關係。他在會中表示，吉里巴斯總統馬茂一直對中國存有幻想，曾要求台灣出錢購買民航客機未果，中國政府則承諾贈款，誘使吉國外交轉向。（編輯：楊昇儒）1080920