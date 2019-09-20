斷交關鍵 吉里巴斯要求3600萬美元贈款購機遭拒

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）繼索羅門群島後，台灣今天宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯斷交。涉外人士指出，吉國總統馬茂2016年上台後，台灣政府就開始關注；吉國要求台灣提供3600萬美元作為購買民航機贈款遭拒，是斷交關鍵。

台灣16日才與南太島國索羅門群島斷交，不到一週的時間，外交部長吳釗燮今天宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係，對吉國不顧多年中華民國台灣政府的協助與情誼，表達至感遺憾並強烈譴責。他並宣布自即日起終止與吉里巴斯外交關係，全面停止雙邊計畫，立即撤離大使館、技術團及衛生中心人員等；也要求吉國儘速撤離其政府駐台人員。

談到台吉斷交，涉外人士指出，吉國內閣前天做成外交轉向的決議。吉國總統馬茂（Taneti Maamau）2016年上台後，台灣就很關注吉里巴斯的狀況；馬茂所屬的政黨就是當初與北京建交的政黨，即便台灣與吉國建交後，馬茂所屬政黨內部仍有人與北京保持往來。

中華民國與吉里巴斯於2003年11月7日起建立大使級外交關係。特別的是，吉里巴斯與中華人民共和國於1980年建交，在台吉建交後，北京並未立即與吉國斷交，而是在約3週後才與吉國斷交。

中華民國與吉里巴斯於2003年11月7日起建立大使級外交關係，2019年9月斷交。（中央社製圖）

涉外人士說，中國用漁業公司的方式跟吉國政府合資，包括他們曾在召開漁業會議的時候，在桌上擺著兩國的國旗，引發台灣對此表達關切，「我們一直非常alert（保持警戒）」，並非沒有掌握情形。

他坦言，去年2月、3月時，就有掌握馬茂跟中國外交部高層官員在一個太平洋國家見面，那時候起，「就對吉里巴斯很關注」。但他拒絕透露馬茂與中國高官會面的地點。

這名人士指出，近期台吉兩國之間最大的爭執點就是，吉國去年提出想購買2架Embraer E190民航機，希望台灣提供其中一架的援贈款，金額為3600萬美元；吉國計畫成立航空空司，提升交通便利。不過，因為民航機是營利用途，並不符合台灣援助的精神，台灣無法答應，但吉國對此無法接受，「這是雙方到目前為止最大的爭議」。

為了維繫邦交，他說，後來台灣提出利用優惠貸款的方式，但吉國沒有回應，「我們就知道這大概是很大的問題」。

他指出，聽說中國承諾要提供吉國2架飛機以及商用渡輪，但不清楚其中有多少援贈款。過去台灣也曾提供吉國多艘援贈的小渡輪。

中國的承諾誘使吉國外交轉向，涉外人士透露，吉國政府今天早上台北時間11時（當地下午3時）透過外交節略告知台灣駐吉國大使館，即日起中斷兩國邦交。過去這段時間來，台灣盡力努力維繫邦交，過程中也透過理念相近國家協助聯繫，也有在安排外交部政務次長徐斯儉再訪吉國。

另外，涉外人士表示，今年3月總統蔡英文原訂訪問吉里巴斯最後取消，台方也感到警戒，因此7月特別安排立法院長蘇嘉全以總統特使身份訪問吉國，參加吉國獨立40週年的國慶慶典。4月時，徐斯儉也有訪問吉國，見到馬茂與國會議長，並力邀議長8月來台參加「亞太國會議員聯合會」（APPU）會議，雙方互動正常。

對於台灣與帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島等4個太平洋友邦的關係，他說目前看不出有立即的危險，但外館未來會更仔細盤點、更積極去了解掌握當地的狀況，了解政治人物背後與中國的關係。（編輯：紀淑芳）1080920