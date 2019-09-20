一週內2邦交國斷交 學者：中國測試台灣選民

（中央社記者顧荃台北20日電）索羅門與吉里巴斯在一週內相繼斷交，學者分析，中國對台灣所有邦交國都著力多年，2020大選前出手誘使友邦斷交，目的就是影響總統選舉，並測試短時間內連斷兩國，台灣選民的反應。

台灣智庫諮詢委員董立文告訴中央社記者，中國對台灣所有的邦交國都已著力多年，不是這一、兩天或一、兩個月才進行，近期中國面臨美中貿易戰跟香港反送中等重大事件，此時對台灣的邦交國出手，一方面是轉移焦點，另一方面最重要的，還是影響台灣明年總統選舉，並報復日前台美關係進展。他認為在明年總統大選之前，還是有邦交國可能斷交。

董立文說，雖然過去中國企圖影響台灣大選的行為，就結果來說都不算成功，但這次一週內連斷兩國，就是中國在測試台灣選民的反應。過去都是一個一個慢慢斷交，此次藉由連續短時間內斷交，測試台灣選民意向會不會改變，這是中國目前能想到的有效方式，也可以對中國內部有所交代。

政大名譽教授丁樹範表示，中國戰略布局南太平洋已久，中國國家主席習近平採用「攻勢型的外交」，總統蔡英文是最好的藉口，利用民進黨不接受「九二共識」的立場，趁機擴張南太勢力，台灣內部藍營也會藉此攻擊執政黨。

丁樹範認為，習近平面臨明年的二十大有其內部壓力，就算明年大選是國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜勝選，習近平仍會設法透過外交等各種手段逼降台灣、主張「九二共識」要按照中國的解釋等，以獲得繼續執政的正當性。

前外交部長程建人說，本來中華民國在南太平洋有6個邦交國，總人口約80萬，一週內連掉兩個最大的邦交國，包括索羅門人口約60多萬、吉里巴斯約11萬人，剩下4個邦交國不到10萬人。

程建人分析，現在南太外交關係非常脆弱，剩下4個邦交國中，吐瓦魯近期大選，改朝換代後可能發生變化，須特別留意；加勒比海邦交國要注意海地，因為該國貧窮，受到國際環境衝擊影響較大；中南美洲則要注意尼加拉瓜，最近接連發生森林大火、年改遊行示威等事件，內部政局與經濟不穩定，就有可能生變。（編輯：黃國倫）1080920