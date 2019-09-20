一週斷交兩國吳釗燮自請負責 府：總統慰留

外交部長吳釗燮20日宣布與吉里巴斯終止外交關係，台灣一週內確定連失2個邦交國。對於是否負起政治責任，吳釗燮表示，不會迴避，但去留交由長官決定。中央社記者王騰毅攝 108年9月20日

（中央社記者溫貴香台北20日電）外交部今天宣布與吉里巴斯終止外交關係，國民黨主張一週斷兩邦交國要求撤換外交部長吳釗燮。總統府發言人丁允恭今天表示，吳釗燮確實有向總統自請負責，但導致這個結果是中國蠻橫的國際行為，總統予以慰留。

台灣16日才與南太島國索羅門群島斷交，吳釗燮今天宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係。國民黨表示，總統蔡英文應立即撤換吳釗燮等官員，並重新檢視外交政策，避免邦交國數字繼續下探。

丁允恭下午表示，吳釗燮確實有向總統自請負責，但很清楚的是，導致這個結果的，是中國政府蠻橫的國際行為。蠻橫打壓台灣人，破壞區域穩定的國際麻煩製造者，是中國政府，這點毋庸置疑。

他並說，總統對吳釗燮予以慰留。

吳釗燮下午召開記者會，宣布與吉里巴斯斷交，他說，作為一個政務官，必須負起政治責任，他的態度很清楚，不會迴避，不過，去留要交由長官決定。（編輯：林興盟）1080920