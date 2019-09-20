母國斷交 吉里巴斯學生難過等候大使館指示

南台科技大學目前有15名吉里巴斯籍學生，數名女學生20日下午在學校的安排下出面受訪，其中一名學生德莉琴（右）面對吉里巴斯和中華民國斷交，直言很難過。（南台科大提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年9月20日

（中央社記者張榮祥台南20日電）「我的心情很難過」，在南台科大就讀大學部四年級的德莉琴，今天得知自己的國家吉里巴斯和中華民國斷交，闡述當下的心情，但她們的下一步得等大使館的指示。

南台科大有15名吉里巴斯籍學生，數名女學生今天下午在學校的安排下出面受訪；德莉琴面對吉里巴斯和中華民國斷交，直言很難過。

今年才剛到南台科大就讀大學部一年級的艾怡珍，剛開學就面對不確定的未來，她不知如何表達自己的心情，只能等待大使館的指示。

南台科大校方說，吉里巴斯學生突然接到斷交的訊息，不知如何是好，這些學生也只能等大使館來電指示下一步怎麼走。

南台科大有15名吉里巴斯的學生，全在大學部就讀，其中8人拿全額獎學金，1人拿半額獎學金，6人自費。15名學生中，大四有1人，大二有10人，大一有4人。

南台科大的吉里巴斯學生，今天下午得到斷交的消息後，感到錯愕，也很迷惘，有些學生一聽到消息，立刻跑到行政單位探詢。

南台科大的態度，是只要吉里巴斯學生想留下來，學校會照顧他們直到畢業。

義守大學也有13名吉里巴斯學生，全以台灣獎學金來台攻讀學士後醫學系外國學生專班。義大校方表示，這個專班是為邦交國訓練醫事人才，後續措施會依外交部指示辦理，但學生在義大期間，校方會盡力照顧。

義大校方今天也嘗試聯繫幾名吉里巴斯籍學生，學生得知斷交訊息，大多感到錯愕，校方已安排教職員關心。（編輯：謝雅竹）1080920