外交部：目前與4太平洋友邦關係密切 不需要擔心

中國一週內奪取台灣2個太平洋邦交國，外交部表示，目前4個太平洋友邦與台灣關係密切，沒有需要擔心的地方。（中央社製圖）

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）中國一週內奪取台灣2個太平洋友邦，讓台灣邦交國降到15個。外交部表示，目前4個太平洋友邦與台灣關係密切，沒有需要擔心的地方，但外館將密切觀察當地情勢，了解是否有任何的徵兆。

中國近年在太平洋地區擴增勢力，砸重金引誘索羅門群島與台灣斷交，繼16日台索斷交後，吉里巴斯今天也決定中止與台灣的關係，外交轉向至中國。

擁有約60萬人口的索羅門群島原是台灣最大的太平洋友邦，在台索斷交後，人口約有11萬的吉里巴斯成為中國下一個奪取的國家。在吉里巴斯與台斷交後，台灣目前的太平洋友邦僅剩帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島，其中人口最多的是馬紹爾群島，約有7萬4000人。

值得注意的是，索羅門群島是近年首個與台灣斷交的太平洋友邦，短短5天內，同樣位於太平洋地區的吉里巴斯也決定轉向中國懷抱，可見中國掠奪台灣邦交國的趨勢變化。

中國拿下索國後，將可與其在巴布亞紐幾內亞、萬那杜、斐濟建立的據點連成一線，增加突破太平洋第二島鏈的灘頭堡。而搶走位居太平洋中央、海域橫跨3個時區的吉里巴斯，恐是看中其戰略位置。

索羅門群島、吉里巴斯接連與台斷交後，台灣與其他4個太平洋友邦的狀況引發關注。對此，外交部長吳釗燮表示，台索斷交後，外交部即要求太平洋友邦的駐館與當地政府、重要政治人物密切溝通聯繫，以掌握是否有需要注意的徵兆；雖然有些「小小徵候」，但目前看起來是沒有問題的、沒有需要擔心的地方。

對於他所提到的「小小徵候」，吳釗燮不願透露詳細情形，僅表示，友邦的政治人物、企業界人士是否與中國密切往來，都是外館觀察的重點，目前這4個太平洋友邦與台灣關係密切，例如，諾魯新總統正和台灣洽談訪台的時間，並對台友好。

涉外人士說，吐瓦魯最近選出新總理，駐館也會邀請他訪台。

至於台灣與另外11個友邦的邦誼狀況，吳釗燮表示，包括中南美洲友邦、教廷等，外交部已要求駐館清查當地政府、政界、企業界人士和中國的往來，看看是否有需要警惕的地方。他也強調，每一個邦交國對台灣都很重要，政府希望鞏固與邦交國的關係。

然而，前外交部長程建人認為，現在南太外交關係非常脆弱，吐瓦魯近期大選，改朝換代後可能發生變化，須特別留意；加勒比海邦交國要注意海地，因為該國貧窮，受到國際環境衝擊影響較大；中南美洲則要注意尼加拉瓜，最近接連發生森林大火、年改遊行示威等事件，內部政局與經濟不穩定，就有可能生變。

面對中國接連挖走邦交國，吳釗燮表示，外交部的工作是要鞏固既有邦交國，並拓展與非邦交國的關係。台灣與歐洲的關係近來有大幅進展，他預期將有更好的進展，台灣與美國的關係也持續有進展，包括總統過境、美對台軍售等。

此外，以往友邦是否願為台灣國際參與發聲被視為邦交是否穩定的重要指標之一。不過，這次雖然索羅門群島、吉里巴斯都有同意與其他友邦共同聯名致函聯合國，力挺台灣參與聯合國體系，但最後還是選擇投入中國懷抱，涉外人士對此表示，需要進行檢討，未來也要更仔細盤點、做更精確的掌握。（編輯：林孟汝）1080920