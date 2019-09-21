中國連奪2台灣友邦 美國務院：研擬各種選項

（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）在索羅門群島宣布與台灣斷交、轉向中國後，吉里巴斯也決定放棄與台北外交關係，美國國務院對此表示深感失望，也表示正研議各種可能因應選項。

台灣16日才與南太友邦索羅門群島斷交，不到一週，外交部長吳釗燮20日再度召開國際記者會表示，吉里巴斯今天正式通知「與我國斷絕外交關係」，對吉國政府不顧多年來中華民國（台灣）政府的多方協助與情誼，表達至感遺憾並予強力譴責。

對於吉里巴斯決定放棄與台北的外交關係，轉而支持北京，美方「深感失望」。美國國務院以不具名發言人背景說明方式回覆記者郵件時表示，與中國建立更緊密關係的國家，主要是希望此舉能刺激經濟成長和基礎建設發展，但長遠來看，往往讓自身狀況每況愈下。

這名發言人也重申，台灣是一個民主的成功故事、可信賴的夥伴，也是世界一股良善的力量。美方將會持續支持台灣，尤其是當台灣已在因應全球挑戰方面做出重大貢獻，現在更尋求擴大貢獻之際。

美方表示，中國積極改變兩岸現狀，包含誘使各國與台灣中斷外交關係，已傷害並破壞區域穩定，更有損數十年來維持和平、穩定及發展框架。美國支持兩岸關係維持現狀，包含台灣的外交關係及國際空間，這對維持區域的和平及穩定至關重要。

這名發言人也表示，美方對太平洋島嶼的承諾是長遠的。

他也表示，美方對中國持續施壓他國與台灣斷交的行徑持續表達關切。美國在兩岸的和平與穩定上持續保有利益，而穩定的兩岸關係也為台海兩岸及區域帶來巨大的利益。

這名發言人並重申，美國持續信守奠基於美中三個聯合公報與台灣關係法的一中政策，並正研議各種可能的因應選項。（編輯：徐睿承）1080921