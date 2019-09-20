總統：中國有三怕 團結珍惜民主讓台灣更強大

（中央社記者溫貴香台北20日電）總統蔡英文今天出席社群之夜分享多個人生第一次經驗外，並談到最近斷交事件中國有三怕，總統說，中國怕台灣團結、怕台灣民主與自由、怕更強大的台灣，因此，要更加努力團結，珍惜我們的民主，讓這個國家更強大。

總統也分享到美國後再到英國倫敦政經學院第一次被稱呼「博士」的經驗，她說，當年從台灣要到英國倫敦口試的時候，有一位已經畢業的同學，請她幫忙帶禮物給在倫敦的指導老師，她在口試結束後，心情很好就帶著禮物給那位老師，老師除了謝謝外，還詢問總統在做什麼？總統回說，剛結束口試而且通過了，因此那位老師就稱呼她為博士。

分享諸多人生第一次後，蔡總統表示，政治人物不是偶像，是一種責任跟參與，台灣的處境大家都知道，台灣面臨的挑戰非常多，這幾天發生斷交事件，將來會愈來愈多，不是屈服就可以了事。

她強調，面對這樣的情勢，必須讓中國好好想如何面對台灣人民，中國人最怕台灣人團結，第二，中國最怕台灣的民主、自由，因為民主、自由才能讓世代的台灣人有自己的思想與想法；這樣的台灣才是一個自由、民主且讓人可以期待的台灣。

「中國還怕台灣什麼呢？」總統問，台下群眾喊「蔡英文」，不過，總統表示，中國還怕台灣變成一個很強大的台灣，因此，台灣經濟要進步、社會要進步、國防也要進步，大家聚在一起除了感受相互的溫暖與加油之外，要更加努力團結珍惜我們的民主，讓這個國家更強大。（編輯：林孟汝）1080920