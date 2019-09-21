台吉斷交 白宮斥無助區域穩定議員同聲譴責

（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）美國白宮資深官員今天表示，吉里巴斯外交轉向，無助印太區域的和平與穩定。多位美國聯邦議員也透過推特譴責中國挖牆腳做法，參議員科頓則呼籲通過台灣保證法。

白宮國安會資深官員今天以背景說明回覆媒體郵件時表示，吉里巴斯決定放棄台灣轉而承認北京的做法，無助於印太區域的和平與穩定，也不會對吉里巴斯自身建立可持續、具主權的未來有所幫助。

這名官員表示，台灣是美國緊密且具有價值的夥伴，美方會持續鼓勵各國政府審慎評估這些決定對其主權與繁榮的長遠影響。

台灣與吉里巴斯斷交也同樣引起美國國會議員關注。聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）就在推文上表示，面對北京的野心，美國應繼續支持民主夥伴台灣，他也呼籲參院通過他所提出的「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act），這項法案將中國對排除台灣於國際社會之外的作為，視為美國國安關切的議題。

參議院外交委員會共和黨首席議員梅南德茲（Robert Menendez）則指出，中國採取掠奪性行為將台灣排除於國際社會之外，是高度令人震驚與無法接受的做法。台灣永遠是美方在區域最重要的合作夥伴之一，必須持續和民主同在。

參議員盧比歐（Marc Rubio）也透過官方新聞推特表示，過去數週，索羅門群島與吉里巴斯在北京壓力下與台灣斷絕正式外交關係。除非正視這樣的行為，否則北京將不遺餘力地在國際上孤立台灣。

聯邦眾議院外交委員會共和黨團推特也以首席議員麥考爾（Michael McCaul）為名推文指出，非常失望看到另一個太平洋國家吉里巴斯將人民的未來交給中國，陷入債務外交陷阱。美台關係不可動搖，反對中共的侵略。

眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）推文表示，不到一週時間，另一個國家再次選擇與台灣斷交，轉向中國。他敦促其他國家不要繼續這樣的趨勢，不要因為希望中國提供資金援助最後導致經濟與政治受制於中共。（編輯：高照芬）1080921