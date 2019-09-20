更多編輯台推薦新聞：
中國判他無期徒刑 維吾爾學者獲沙卡洛夫獎提名
兩岸

中國判他無期徒刑 維吾爾學者獲沙卡洛夫獎提名

地震預警109年更快 估島內平均10秒外海15秒
生活

地震預警109年更快 估島內平均10秒外海15秒

影片／睽違7年 洋基美聯東區封王
運動

影片／睽違7年 洋基美聯東區封王

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
台灣吉里巴斯斷交
台灣9月16日才與南太島國索羅門群島斷交，外交部長吳釗燮20日宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係。
台灣吉里巴斯斷交
新聞專題
台灣吉里巴斯斷交4/12

吉里巴斯在台學生110人 近半數拿台灣獎學金

最新更新：2019/09/20 15:13

（中央社記者陳至中、張榮祥台北20日電）外交部長吳釗燮今天宣布與吉里巴斯終止外交關係。根據教育部統計，吉里巴斯目前在台留學生共110人，其中有50人領台灣獎學金。

教育部統計處指出，107年度吉里巴斯籍在台就讀學生人數共計110人，包括正式修讀學位生59人，以及華語生51人。其中50人領取台灣獎學金。

教育部指出，台灣獎學金是由外交部提供給邦交國學生，後續處理將尊重外交部的決定。對於願意繼續留台完成學業的學生，將請所屬大學給予必要的輔導及協助。

淡江大學約有20名吉里巴斯籍學生，校方今天表示，對這些學生來說，斷交是沒辦法改變的事，學校會盡力提供協助和安撫。後續主要看吉里巴斯官方如何安排，按照過去例子，可能會整批帶回國，或是安排轉到後續建交的國家。但若學生有意願留在淡江完成學業，校方會盡力協助，將上簽呈看能不能給予一些學費減免。

義守大學有13名吉里巴斯籍學生，全是以台灣獎學金來台攻讀學士後醫學系外國學生專班。校方表示，該專班是為邦交國訓練醫事人才，後續措施會依外交部的指示辦理，但學生在義大期間，就會盡力照顧。校方今天嘗試聯繫幾名吉里巴斯籍學生，對方得知斷交訊息，大都感到錯愕，已安排教職員關心。

南台科技大學有15名吉里巴斯籍學生，全在大學部就讀，其中8人拿全額獎學金、1人拿半額獎學金、6人自費。校方表示，校內的吉里巴斯籍學生也是下午才得知斷交消息，學生們很錯愕，可能還在摸索未來要怎麼辦，有些學生一聽到斷交消息，立刻跑到行政單位詢問。而校方的態度是，只要吉里巴斯籍學生想留下來，學校會照顧他們直到畢業。（編輯：張雅淨）1080920

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報