吉里巴斯在台學生110人 近半數拿台灣獎學金

（中央社記者陳至中、張榮祥台北20日電）外交部長吳釗燮今天宣布與吉里巴斯終止外交關係。根據教育部統計，吉里巴斯目前在台留學生共110人，其中有50人領台灣獎學金。

教育部統計處指出，107年度吉里巴斯籍在台就讀學生人數共計110人，包括正式修讀學位生59人，以及華語生51人。其中50人領取台灣獎學金。

教育部指出，台灣獎學金是由外交部提供給邦交國學生，後續處理將尊重外交部的決定。對於願意繼續留台完成學業的學生，將請所屬大學給予必要的輔導及協助。

淡江大學約有20名吉里巴斯籍學生，校方今天表示，對這些學生來說，斷交是沒辦法改變的事，學校會盡力提供協助和安撫。後續主要看吉里巴斯官方如何安排，按照過去例子，可能會整批帶回國，或是安排轉到後續建交的國家。但若學生有意願留在淡江完成學業，校方會盡力協助，將上簽呈看能不能給予一些學費減免。

義守大學有13名吉里巴斯籍學生，全是以台灣獎學金來台攻讀學士後醫學系外國學生專班。校方表示，該專班是為邦交國訓練醫事人才，後續措施會依外交部的指示辦理，但學生在義大期間，就會盡力照顧。校方今天嘗試聯繫幾名吉里巴斯籍學生，對方得知斷交訊息，大都感到錯愕，已安排教職員關心。

南台科技大學有15名吉里巴斯籍學生，全在大學部就讀，其中8人拿全額獎學金、1人拿半額獎學金、6人自費。校方表示，校內的吉里巴斯籍學生也是下午才得知斷交消息，學生們很錯愕，可能還在摸索未來要怎麼辦，有些學生一聽到斷交消息，立刻跑到行政單位詢問。而校方的態度是，只要吉里巴斯籍學生想留下來，學校會照顧他們直到畢業。（編輯：張雅淨）1080920