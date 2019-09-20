吉里巴斯首間加護病房台灣建的 12年醫病情斷

馬偕醫院醫療團深耕吉里巴斯長達12年，不僅替吉國解決最大的天敵「心臟病」，更設立該國首間加護病房。圖為2018年馬偕醫療團為吉里巴斯民眾看診。（圖取自馬偕醫院網頁mmh.org.tw）

（中央社記者張茗喧台北20日電）馬偕醫院醫療團深耕吉里巴斯長達12年，不僅替吉國解決最大的天敵「心臟病」，更設立該國首間加護病房，隨中華民國與吉里巴斯斷交，兩國醫病情誼也將走入歷史。

吉里巴斯位於南太平洋，地表面積橫跨南北半球與國際換日線，是地球上唯一一個跨越東、西、南、北半球的國家，人口數約11萬人，2003年與台灣建立邦交。

馬偕醫院配合政府「太平洋友邦及友好國家醫療合作計畫」與吉里巴斯「台灣醫療計畫」的外交政策，2014年7月11日在該國唯一的大型醫院「中央醫院」成立台灣醫衛中心，陸續安排心臟內科、眼科、耳鼻喉科及婦產科等為支援科別組成醫療團，盼提升吉國醫療能力、改善公共衛生。

吉里巴斯中央醫院是當地最大的醫院，馬偕醫院2006年與其簽訂為姊妹醫院，心臟病是吉國人民的最大天敵，無奈當地沒有超音波設備，因此每次醫療團必定有心臟科醫師，攜帶超音波儀器為病人檢查。

此外，馬偕醫院近年更協助吉國建置第一間加護病房，並完成電腦斷層掃描機安裝與人員訓練，以便進行台吉兩邊的資料傳輸與判讀。

截至去年，吉國轉診至馬偕醫院的患者首度突破300人，其中5成是心臟相關疾病，亟需心臟手術及各種介入性治療，其次是婦產科、神經外科、骨科及耳鼻喉科等疾病。

曾參與醫療團的馬偕醫院人員接受記者電訪時表示，馬偕醫院在吉里巴斯深耕長達12年，配合國家外交政策並協助弱勢及人道援助醫療，目前在該國共有一名長駐醫師、一名計畫經理，經確認人員安全都沒有任何問題，未來將等外交部通知斷交，將安排回台時程。

馬偕醫院指出，醫療不像大使館可以這麼快交接，未來確定斷交後，院方會向吉里巴斯中央醫院進行盤點，確認有哪些醫材、用品要帶回台灣，但相關細節仍得與外交部進一步協調。

馬偕醫院表示，馬偕每年3月、10月都會率醫療團前往吉里巴斯進行醫療援助，今年原訂10月5日出發，需要看診的患者早已預先掛好號、前置作業也完成得差不多，如今斷交在即，未來能否成行還未可知。（編輯：陳清芳）1080920