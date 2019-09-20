與吉里巴斯斷交 綠批中國流氓行徑藍憂雪崩式斷交

（中央社記者王揚宇、劉冠廷、陳俊華台北20日電）外交部長吳釗燮今天宣布與太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係；綠委認為，中國試圖以斷台灣邦交國來介入大選及轉移香港反送中運動焦點等，是流氓國家的行徑，藍委則憂出現雪崩式斷交狀況。

吳釗燮今天召開記者會時提到，中國近年藉由商業投資藉口，滲透吉里巴斯。吉國最近提出希望台灣以援贈款方式，協助購買民航機，但因這不符台灣的援助作法，乃建議商業優惠貸款。最近有情資顯示，中國承諾協助吉國採購商用機。

對於台灣與吉里巴斯終止外交關係，民進黨立法院外交及國防委員會召委王定宇今天接受中央社記者訪問時說，這就是中國國家主席習近平的戰術，一方面要影響台灣總統大選，二方面也是對台灣主張一中同表的人，給他們添財火，第三則是轉移香港反送中運動焦點，另外就是中國要在南太平洋建立戰略基地。

王定宇指出，對台灣來說，外交是為了彰顯主權，如果去接受一中，國家都沒了，何必外交；堅持中華民國台灣不屬於中華人民共和國的一部分，這絕對是台灣的共識，呼籲在野黨這時候要看清楚打壓台灣的人是誰，不要順著敵人的走勢對內分裂，這樣不好。

王定宇說，美國國務卿蓬佩奧幾個月前還到吉里巴斯，跟吉里巴斯總統說 希望他們重視跟台灣的邦交關係，今天中國這樣挖牆腳的動作，挖的不是台灣的牆角而已，挖的是民主陣營的牆角，這絕對會有後續效應，台灣並不孤單。

民進黨立法院外交及國防委員會召委趙天麟則在臉書發文指出，北京當局用行動證明共產黨政權是國際社會的麻煩製造者，他們拿中國人民的血汗錢，進行最低劣的金錢外交，對崛起中的中國來說，無異是一種「羞恥」的標籤。

趙天麟說，中方試圖以斷台灣邦交國來介入台灣大選，及轉移香港反送中運動的焦點，更是流氓國家的行徑。中國甘冒如此野蠻形象的風險，問題的本質很可能是在習近平執政下，經濟逐漸疲軟導致遭問責的政治危機。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，4天內斷了2個國家，他憂心接下來會出現雪崩式的斷交狀況，呼籲政府趕緊動員國安、外交系統，全力防止系統性的斷交；中國大陸用金援的方式挖台灣的邦交國，無助於兩岸未來的良性發展，呼籲中國大陸不需要把台灣逼入牆角，這對兩岸關係一點好處都沒有。

國民黨立委江啟臣表示，對岸如此快速而密集的建交行動，不單純是針對台灣而來，更有美中對抗和中國大陸全球影響力擴張布局的背景，台灣在民進黨執政下，兩岸轉趨零和對立，讓台灣無端捲入區域權力板塊位移的前沿地震帶上，遭受池魚之殃。

江啟臣說，外交政策與兩岸政策脫不了關係，兩岸要先擺脫零和對立，外交才能解除窘境危機。這樣的背景告訴大家，現在只以援助金額大小、項目多寡為比較，來進行兩岸硬碰硬外交戰已經證明不可行；第一線外交人員辛苦了，然而，正確的戰略設定，才不會讓外交人員的努力一夕付諸東流，除了口頭譴責外，未來的戰略有沒有因應與調整，無疑更加重要。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，核心問題還是在於兩岸，但中共也不需要一直打壓台灣的國際空間，台灣今年適逢選舉年，希望對岸不要來影響明年的總統大選；兩岸處在僵局，若沒有溝通管道，持續僵持，對兩邊都不是正面，而兩岸彼此的競爭，受益者永遠都是第三方，呼籲兩岸冷靜，不要因為外交競爭，讓第三方受益，讓兩岸受害。

時代力量黨主席、立委徐永明指出，政府可能要有心理準備，雪崩式斷交可能不是到此為止，大家都要團結支持政府，但政府也要有新的對策，例如開拓新的邦交國，搞不好是新的方向；中國這樣做只是更失台灣民心，真的能影響台灣選舉嗎？搞不好只會增加總統蔡英文的選票，適得其反。（編輯：郭萍英）1080920