美副助卿：支持台灣與太平洋友邦維持邦交

（中央社記者顧荃台北7日電）美國國務院副助卿孫曉雅今天表示，台灣在太平洋乃至全世界都是一股良善力量，美國堅定支持台灣與其太平洋友邦維持外交關係。

外交部晚間透過新聞稿表示，台美首屆「太平洋對話」（Pacific Islands Dialogue）上午在外交部長吳釗燮與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）共同主持下開幕，出席成員包括美方代表團、美國在台協會（AIT)、多個理念相近國家的駐台機構、太平洋友邦大使館等。

外交部表示，下午舉行台美太平洋對話閉門會議，由外交部政務次長徐斯儉與孫曉雅共同主持，多個理念相近國家自國內或指派其駐台機構派員代表出席。會議主題為台美在太平洋地區援助計畫的資訊分享與資源協調，以及台美雙方或與理念相近國家進行多方合作的可行性。

孫曉雅表示，美國政府的印太戰略奠基於經濟、治理與安全三支柱，強調維護開放、自由、透明、法治印太區域的重要性。美方重視太平洋島國人民的福祉，發展援助應避免債務負擔。美國總統川普今年5月款宴帛琉、馬紹爾群島與密克羅尼西亞聯邦領袖，美國國務卿近期造訪馬國與密國，均為史上首次，加上本次台美共同主辦「太平洋對話」，在在顯示美國用行動證明對此區域的重視。

孫曉雅指出，在美國擬強化與太平洋島國合作的領域中，台灣在技術與資源上都具有重要的優勢，因此美國積極尋求與台灣進行合作。此外，本次對話有助於美國、台灣及其他理念相近國家找出符合共同利益的合作模式。

孫曉雅說，台灣在太平洋乃至全世界都是一股良善的力量，台美共享尋求法治、繁榮與安全的區域願景，美國因此堅定支持台灣與其太平洋友邦維持外交關係。

徐斯儉指出，當今全球民主自由秩序在威權中國強勢擴張的影響力下備受挑戰，民主台灣也被推上全球捍衛民主價值的最前線；儘管理念相近國家多支持台灣的國際生存空間，但近期所發生中國誘迫索羅門群島與吉里巴斯外交轉向的事例，以及中國對區域和平穩定與普世價值可能帶來的衝擊，也引發世界各國的高度警覺。

徐斯儉說明，本次對話確實有必要性及建設性，因為台灣在太平洋友邦的合作計畫宗旨是「以人為本」，強調民主與永續發展為原則。與友邦等國的合作範疇涵蓋農漁牧、基礎建設、醫療衛生、再生能源、教育訓練、海巡保育與資通訊合作等領域，盼區域內理念相近國家能與台灣加強合作，深化與太平洋友邦的關係，共同抗拒不利於民主價值與區域自由開放精神的影響力。

外交部說，本次對話會議歷時約2個半小時，與會各方討論熱烈。會後孫曉雅率領美方代表團拜會吳釗燮並接受徐斯儉款宴，繼續就對話內容與結論進一步交換意見。（編輯：林興盟）1081007