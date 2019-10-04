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以行動力挺台灣 美參議員克魯茲擬來台參加國慶

最新更新：2019/10/05 07:41
立場挺台的美國聯邦參議員克魯茲預計來台參加國慶活動。（圖取自facebook.com/tedcruzpage）
立場挺台的美國聯邦參議員克魯茲預計來台參加國慶活動。（圖取自facebook.com/tedcruzpage）

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）下週就是雙十國慶，立場挺台的美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）預計來台參加國慶活動；另外，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）等人也將出席一同慶祝。

10月10日國慶日當天，除了國慶大典，外交部當天晚間也將在台北賓館舉辦國慶酒會，邀請各國人士一同歡慶。美國在台協會（AIT）不具名發言人表示，克魯茲預計來台參加國慶活動，酈英傑等AIT官員也將出席相關慶祝活動。

共和黨籍的克魯茲是美國聯邦參議院外委會成員。太平洋島國索羅門群島與台灣斷交後，克魯茲等多位美國國會議員曾在國會聽證會中，針對台索斷交為台聲援，要求美國行政部門採取具體行動協助台灣抵抗中國威脅。

今年稍早，克魯茲也與其他議員共同提出「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）草案，強化美台關係並支持台灣參與國際社會。

此外，2017年1月，總統蔡英文出訪友邦過境美國德州時，克魯茲也特地前往蔡總統下榻飯店進行會談。克魯茲當時受訪表示，他與其他德州議員之前都收到中方信函，要求不要與蔡總統見面，不過，那封信不具說服力，中方沒有權力否決他們要與何人見面。（編輯：張佑之）1081004

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