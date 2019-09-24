ICAO大會登場 德澳發文挺台參與

外交部上週推出主題短片，揭櫫台灣作為區域及全球民航運輸與飛航管制的重要夥伴，有能力、也有意願參與國際民航組織大會。（圖取自外交部臉書facebook.com/mofa.gov.tw）

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）3年一度的國際民航組織大會將於今天在加拿大蒙特婁總部登場。因中國打壓，台灣無法受邀參與，不過，德國、澳洲駐台機構都在臉書發文支持台灣；為了政治目的將一些成員排除，有損飛安。

第40屆國際民航組織（ICAO）大會將於9月24日至10月4日舉行。外交部上週推出以「許一個無縫天空的未來」（英文片名：For a Seamless Sky）為主題的短片，透過不同時期懷抱著「想飛」、「能飛」的孩子，靠著堅持與努力，夢想終獲實現的創作理念，揭櫫台灣作為區域及全球民航運輸與飛航管制的重要夥伴，有能力、也有意願參與ICAO。

德國在台協會今天在臉書轉分享這支影片，並發文表示，德國支持國際航空界所有成員積極參與國際民航組織論壇。「為了政治目的而將一些成員排除在外，有損飛航安全與保障」。

不僅是德國，澳洲駐台辦事處今天同樣在臉書發文表示，國際民航組織將在蒙特婁召開大會，「澳洲辦事處認同，全球飛航安全需要國際飛航社會所有積極成員的參與」。

德國在台協會24日在臉書發文表示，德國支持國際航空界所有成員積極參與國際民航組織論壇。（圖取自facebook.com/DeutschesInstTaipei）

另外，美國國務院日前重申，對於諸如ICAO等要求以國家地位參與的國際組織，美方支持台灣有意義參與。

ICAO大會每3年舉行一次，地點都在ICAO總部所在地蒙特婁。台灣曾於2013年應ICAO理事會主席邀請，以「特邀貴賓」（guests）身分參加當年ICAO大會。之後因中國打壓，2016年未能再度受邀與會，當年交通部民用航空局組團到當地表達立場。

雖然今年台灣再度未受邀參與ICAO大會，民航局仍組團到蒙特婁，除傳達爭取加入ICAO立場，也規劃與其他國家舉行雙邊會談。

民航局副局長何淑萍指出，台北飛航情報區是全球飛航情報區中的一塊，不可分割，缺乏台灣航空運輸相關資訊，對ICAO而言是有缺漏的。（編輯：楊凱翔）1080924