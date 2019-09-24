民航局副局長：缺乏台灣航空資訊 ICAO有缺漏

交通部民用航空局副局長何淑萍表示，台北飛航情報區是全球飛航情報區其中一塊，不可分割，缺乏台灣航空運輸相關資訊，對ICAO而言是有缺漏的。中央社記者江今葉蒙特婁攝 108年9月24日

（中央社記者江今葉蒙特婁23日專電）交通部民用航空局副局長何淑萍今天表示，台北飛航情報區是全球飛航情報區中的一塊，不可分割，缺乏台灣航空運輸相關資訊，對國際民航組織（ICAO）而言是有缺漏的。

台灣代表團昨天深夜才抵達加拿大蒙特婁，今天上午就立即召開國際記者會，向國際訴求台灣參與ICAO決心。

何淑萍接受訪問時表示，「3年前我們在這裡，3年後我們又來到這裡」，就是要展現台灣參與國際民航組織決心不變。

她指出，未來一周會和友好國家、友邦與非國際組織航空相關專業人士交流。ICAO大會是每個民航相關機關都會出席的盛會，也是和各國民航機關交流的最好機會。她會藉此機會將台灣近年來在飛航管理、飛安與保安等各方面努力與經驗，讓國際了解，同時也希望ICAO能重視台灣。

何淑萍表示，台北飛航情報區是全球300多個飛航情報區中的一塊，不可分割。ICAO推動的無縫天空政策，不該將台灣排除於外。台灣積極在航空運輸做出貢獻，更應將台灣納入。

她也表示，缺乏台北飛航情報區與台灣航空運輸相關資訊，對ICAO而言是有缺漏的。台灣希望透過專業、有貢獻的參與，達到此行目的，也希望能對未來推動航空運輸政策有幫助。

駐加拿大台北經濟文化代表處代表陳文儀也表示，ICAO、世界衛生組織（WHO）與其他國際組織都是為世界各國人民服務，在這一部分台灣也同樣負責重責大任。

他表示，台灣多年來在航空產業的貢獻、台北飛航情報區提供優質服務，沒有國家可以取代。

陳文儀指出，台灣積極與邦交以及其他理念一致的國家進行溝通、聯繫與對話， 並獲得普遍迴響，也看到地主國加拿大與其他國家都有支持台灣有意義參與國際組織的類似聲明，加拿大政府組織、國會議員、智庫、媒體也都表達支持台灣參與的正面訊息，他「相信這次已經走到非常靠近門口，下次能直接入門。」（編輯：張佑之）1080924