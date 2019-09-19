無縫天空 外交部短片宣示台參與ICAO決心

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）3年一度的國際民航組織大會將於24日在加拿大蒙特婁總部舉行，外交部今天推出「許一個無縫天空的未來」短片，揭櫫台灣作為全球民航運輸與飛航管制的重要夥伴，有能力、有意願參與ICAO。

第40屆國際民航組織（ICAO）大會將於9月24日至10月4日舉行。外交部今天推出以「許一個無縫天空的未來」（英文片名：For a Seamless Sky）為主題的短片，透過不同時期懷抱著「想飛」、「能飛」的孩子，靠著堅持與努力，夢想終獲實現的創作理念，揭櫫台灣作為區域及全球民航運輸與飛航管制的重要夥伴，有能力、也有意願參與ICAO。

短片共有10種語文版本，除了中文、英文，還有日文、法文、西文、德文、越南文、泰文等。這支短片在外交部「潮台灣」YouTube頻道、外交部臉書粉絲專頁及Instagram都可看到。

短片從一起摺著紙飛機的小朋友，對「想飛」充滿無限憧憬展開，到長大後開始探索、研究飛機，也開始組裝、操控模型飛機，燃起對「能飛」的嚮往，直到自己終成為真正的飛行員「飛上天空」。藉由人生3個不同時期懷抱的共同夢想，因堅持、不放棄，終獲實現的歷程，傳達台灣期盼參與ICAO，也盼ICAO正視台灣專業參與的必要性，以助達致ICAO無縫天空的目標及「無人被摒除」的訴求。

外交部指出，據民航局統計，台灣所管轄的「台北飛航情報區」民國107年共提供超過175萬航管架次、6890萬人次的旅客，以及每週逾2800架航班飛往全球149個城市的航管服務，龐大的空運量及符合ICAO標準的航管服務與全球航運發展息息相關，凸顯台灣為區域及全球民航運輸的重要夥伴，以及參與ICAO，與各國同步取得飛航資訊的必要性與正當性。

同時，外交部也藉此短片再次強調台灣有能力、有意願，為保障區域及全球航空安全做出貢獻，呼籲全球各界支持台灣參與ICAO。另外，短片中也可見到台灣的國際機場塔台管制員提供專業航管服務的實際場景。（編輯：黃國倫）1080919