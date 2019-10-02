挺台參與國際民航組織 加駐台機構：確保全球飛安

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）3年一度的國際民航組織（ICAO）大會正在加拿大蒙特婁總部舉行，因中國打壓，台灣無法受邀參與。加拿大駐台辦事處今天重申讓國際航空界所有活躍成員參與的重要性，以確保全球飛安。

第40屆國際民航組織大會於9月24日至10月4日舉行。加拿大駐台北貿易辦事處今天在臉書以中文、英文、法文等3種語言發文表示，ICAO正在蒙特婁召開大會，辦事處重申讓國際航空界所有活躍成員參與的重要性，「以確保全球飛航網絡能夠在世界每個角落安全可靠地運作」。

另外，在ICAO大會的第一天，美國、法國、德國、澳洲、日本、英國的駐台機構接連在臉書發文支持台灣參與。美國在台協會（AIT）透過臉書表示，「美國全力支持台灣加入不需以國家為會員資格的國際組織，也鼓勵台灣有意義參與以國家為會員資格的國際組織」。

德國在台協會、英國在台辦事處、法國在台協會在臉書發文表示，因政治因素而排除某些成員在外，將危害國際航空安全保障。

日本台灣交流協會表示，日台有多數定期直飛航班，以確保國際民用航空的安全與有秩序發展的務實觀點來看，日本願意看到台灣以某種形式參加國際民航組織大會。

澳洲駐台辦事處表示，全球飛航安全需要國際飛航社會所有積極成員的參與。

ICAO大會每3年舉行1次，地點都在ICAO總部所在地蒙特婁。台灣曾於2013年應ICAO理事會主席邀請，以「特邀貴賓」（guests）身分參加當年ICAO大會。之後因中國打壓，2016年未能再度受邀與會，當年交通部民用航空局組團到當地表達立場。

雖然今年台灣再度未受邀參與ICAO大會，民航局仍組團到蒙特婁，除傳達爭取加入ICAO立場，也與其他國家舉行雙邊會談。（編輯：蘇志宗）1081002