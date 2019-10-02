聖露西亞ICAO發言挺台 中國代表蠻橫斥責

（中央社記者江今葉華盛頓1日專電）友邦聖露西亞代表今天在國際民航組織大會呼籲接納台灣成為觀察員，但遭中國程序發言阻擾，指稱台灣參與不具法律基礎。駐加代表陳文儀說，台灣是主權國家，不該被排除。

聖露西亞代表團團長、第二農業部長史坦尼斯拉斯（Herodotus Stanislas）今天在國際民航組織（ICAO）大會上為台灣發聲表示，ICAO的成立宗旨在為全球飛安與保安建立無縫天空網絡，所有在全球民航領域有重要地位、且為眾多國際航空公司與旅客服務的實體，都應當被允許參與ICAO大會。

史坦尼斯拉斯指出，基於這樣的原則，聖露西亞呼籲ICAO應接納中華民國台灣成為觀察員，並邀請出席ICAO大會。

不過，中國代表團隨即提出程序問題要求發言，並在發言時以中文表示，世上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中方代表同時提出聯合國大會2758號決議案與ICAO決議，表示聯合國與ICAO承認中國的一中原則，ICAO規章並無非主權國家成為觀察員規範，台灣參與不具法律基礎。

對此，陳文儀接受記者電話訪問表示，聯合國2758號決議案並未解決台灣在聯合國的代表權問題，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分。台灣從不是中華人民共和國的一部分，只有台灣以民主程序選出的政府才能代表台灣2300萬人。中國持續不當引用並錯誤解釋2758號決議，以正當化排除並孤立台灣的錯誤作為，令人遺憾。

陳文儀也指出，各國與中國交往不應以犧牲所有旅客飛行安全及效率為代價，這一基本常識也同時顧及中國旅客利益。台北飛航情報區與北京管轄的空域邊界相連，乘客安全始終應高於政治考量。

他強調，ICAO的目標是實現飛航安全及無縫天空的願景，在此願景下，台灣必須參與，ICAO及其成員國不應屈從北京的政治壓力，應超越政治分歧，以包容及建設性方式推行國際政策。

此外，陳文儀也指出，台灣是主權獨立國家，當然有權參與ICAO，排除台灣正當參與是錯誤的做法。何況ICAO理事會程序規則明確規定，包括未在理事會占有席位的締約國、非締約國、國際組織或其他團體之個人都得以成為觀察員，實現代表性普遍化目的，不遺漏任何國家。（編輯：周永捷）1081002