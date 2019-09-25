ICAO開幕被拒門外 加參議員籲台灣繼續努力

為讓更多人知道台灣爭取加入國際民航組織（ICAO）的決心，台灣在ICAO總部附近刊登大型廣告。圖為ICAO附近地鐵站內大型看板廣告。（中央社檔案照片）

（中央社記者胡玉立多倫多24日專電）國際民航組織（ICAO）3年一度的大會今天在蒙特婁揭幕，台灣再次被拒門外。加拿大聯邦參議員吳藍海及葛林齊聲表達挺台立場，呼籲台灣堅持下去，總有一天「金石為開」。

保守黨參議員吳藍海（Thanh Hai Ngo）和無黨籍參議員葛林（Stephen Greene）今天分別在渥太華和哈利法克斯（Halifax）接受中央社電話專訪。兩位資深參議員同聲表示，在中國的霸凌之下，台灣今年再次未能獲邀與會，這是「很可惜」、「很可怕」的事。

台灣爭取參與國際民航組織（ICAO），加拿大聯邦參議員吳藍海（Thanh Hai Ngo）24日呼籲台灣堅持下去。（吳藍海提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 108年9月25日

吳藍海指出，加拿大朝野包括參眾議員及外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）都多次明確表達支持台灣有意義參與ICAO等國際組織的立場。但加拿大畢竟也只是一國，受到中國的霸凌，其他ICAO會員沒有和加拿大一樣支持台灣，「非常遺憾」。

吳藍海說，台灣應否受邀出席ICAO「無關政治」，也和「一個中國政策」無關，而是攸關飛航安全保障。他相信ICAO會員國有很多人很同情台灣的處境，希望台灣持續以攸關飛航安全的主張為訴求重點，堅持下去。

談及台灣近來外交處境艱難，又斷了兩個邦交國，吳藍海認為，台灣應走出「一個中國」的牽制，不要再談一國兩制或任何涉及「一個中國」思維，現在的香港就是明證。

他說：「台灣人民必須決定自己的未來，想清楚什麼是對台灣最好的選擇。」台灣要向國際間表明台灣是「一個國家」，是個獨立自由民主，由人民直接選舉的國度。

面對中國可能犯台的擔憂，吳藍海認為應該不會發生，因為「中國沒有那麼笨，美國是台灣的軍事聯盟，不會袖手旁觀，其他國家包括加拿大也會站出來。」

吳藍海希望台灣堅定努力下去，讓其他國家看見，台灣是一個自由民主的國度，「大家會站在你們這一邊的。」

台灣爭取參與國際民航組織（ICAO），加拿大聯邦參議員葛林（Stephen Greene）24日呼籲台灣堅持下去。（葛林提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 108年9月25日

去年訪台8天的葛林向中央社強調，從各種理由來看，台灣都應該出現在ICAO會議桌旁，將台灣資源分享給所有與會成員。但受到國際政治因素的影響，台灣未能出席，「這是很可怕的錯事。」

葛林表示，台灣目前的種種努力都是正確的，但今年還是未能成功，這一切仍需要時間。

葛林說：「中國顯然試圖以獨裁來對抗民主。但從長遠來看，台灣勝券在握（has the card） 。」葛林呼籲長期遭到中國霸凌的台灣，不要放棄，因為愈是退讓，愈會遭遇中國的霸凌。

談到目前加拿大和中國關係陷入空前低潮，是否是加強加台關係的好時機？葛林認為的確如此。但他表示，加拿大正值大選，可能無暇他顧。他相信在選舉後，「台灣議題」可以獲得更多推展。不論未來是民主黨或保守黨執政，台灣都應該受到更多重視。

葛林表示，台灣駐加代表處做得很好。今後要加強加台關係，包括貿易、旅遊、航空，都可以更加著力。畢竟，談到台加關係未來，最重要的還是強化人民與人民之間的交流。（編輯：馮昭）1080925