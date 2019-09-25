友邦挺台參與ICAO 飛航安全不該有國家遺漏

聖克里斯多福及尼維斯駐加拿大高級專員卓斯（中）表示，將發函給國際民航組織呼籲台灣參與，為了公眾飛航安全，沒有國家應該被遺漏。右為民航局副局長何淑萍，左為駐加代表陳文儀。中央社記者江今葉蒙特婁攝 108年9月25日

（中央社記者江今葉蒙特婁24日專電）聖克里斯多福及尼維斯駐加拿大高級專員卓斯今天表示，將發函給國際民航組織呼籲台灣參與，因為公眾飛航安全，沒有國家可以被遺漏。海地民航局長尚恩也表達海地的支持。

卓斯（Sherry Tross）今天率團與台灣代表團進行雙邊會談後接受中央社訪問表示，非常榮幸有機會和台灣代表團在蒙特婁會晤，聖克里斯多福及尼維斯立場一向清楚，全球民用航空機制下，所有國家都應被容納。

卓斯指出，聖國強烈認為為了飛航安全、為了乘客安全，台灣應成為國際民航組織（ICAO）的一部分，所有國家都應參與其中，唯有如此才能確保安全。

她表示，綜觀台灣飛航經驗，台灣擁有卓越的飛航歷史、完善的民用航空規範、堅實的基礎設施，能提供訓練、經驗與其他國家得以受益的種種貢獻。聖國相信，資訊分享、知識分享將能協助許多人，也能強化民航產業。在ICAO概念下，沒有國家應該被遺漏，所有國家應當共同努力，確保飛航安全。

卓斯並透露，聖國已經準備一項聲明將遞交給ICAO，聲明支持台灣參與。這不是一項政治聲明，因為這是技術領域，唯有所有人參與才能讓所有人受益。

海地民航局長尚恩（Olivier Phillip Jean）在會談後接受訪問時同樣表達對台灣參與ICAO的支持。他表示，台灣的參與將對民航專業有相當助益。他並透露，海地外交部已經遞交一封信函給ICAO，表達對台灣參與的支持。

雖然今天才是ICAO大會召開第一天，台灣代表團已經與聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、巴拉圭與海地4個邦交國以及多個理念相近的國家與其他民航相關組織進行雙邊會談，就包括飛安、保安以及無人機等航空相關議題交換意見。

交通部民航局副局長何淑萍表示，在雙邊會談中，主要是說明此次到蒙特婁的目的。與會的他國代表團都高度認同台灣應該加入ICAO。尤其台灣在東亞地區占有重要的地理位置，且航空運量高，是繁忙航空區域；而ICAO是專門性的技術性單位，追求飛航安全，台灣應該參與ICAO相關技術性會議，包含大會。

至於無人機防制機制方面，何淑萍表示，主要是對台灣無人機管理機制與其他代表團分享。因為台灣已經完成修法，預計明年3月31日正式實行。法案包括建立相關無人機系統的註冊、人員檢驗機制等。此外也與他國就無人機防制，特別是對機場周邊影響方面廣泛交換意見。（編輯：馮昭）1080925