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爭取加入國際民航組織 台灣廣告現身蒙特婁

最新更新：2019/09/23 08:36
為讓更多人知道台灣爭取加入國際民航組織（ICAO）的決心，台灣在ICAO總部附近刊登大型廣告。圖為燈箱廣告，後為ICAO總部。中央社記者江今葉蒙特婁攝 108年9月23日
為讓更多人知道台灣爭取加入國際民航組織（ICAO）的決心，台灣在ICAO總部附近刊登大型廣告。圖為燈箱廣告，後為ICAO總部。中央社記者江今葉蒙特婁攝 108年9月23日

（中央社記者江今葉蒙特婁22日專電）國際民航組織（ICAO）大會將於24日召開，台灣今年未能獲得邀請。為表達台灣參與國際社群的決心，訴求「台灣能幫助」廣告在ICAO總部附近現身，希望獲得與會代表關注。

ICAO大會每3年召開一次。台灣曾於2013年獲大會理事會主席邀請與會，但2016年因中國阻擾未能再獲邀請，今年也同樣未能接獲邀請函。

儘管未能獲得邀請，交通部民航局仍組團抵達蒙特婁，除傳達爭取加入ICAO立場，並與友邦國家專業交流。代表團由民航局副局長何淑萍帶隊，預計今天深夜將抵達蒙特婁，代表團也將於明天上午召開國際記者會，向國際媒體訴求台灣爭取與會的決心。

除了訴求國際媒體，台灣也在ICAO總部附近的10個燈箱、地鐵站4個大型看板刊登廣告，訴求「ICAO無縫天空、台灣能幫助」理念。

此外駐加拿大代表處也將在加拿大國會山莊時報（The Hill Times）、蒙特婁日報（Montreal Gazette）登載大型廣告，同時也會透過巴士廣告、LED宣傳車向國際表達台灣參與的決心。

為了向國際發聲，ICAO大會24日開幕當天，將有上百名旅居加拿大的台僑前往ICAO總部外抗議，呼籲ICAO不要向中國壓力屈服，讓台灣參與國際組織，貢獻一己之力。

據了解，儘管台灣今年仍未能踏入ICAO總部正式參與大會，但目前已有10多個國家與國際組織代表團預計將與台灣代表團在場外舉行雙邊會談，就國際開放天空、台灣參與ICAO等議題交換意見。（編輯：林憬屏）1080923

國際民航組織（ICAO）小檔案
  • 聯合國專門機構，1947年創立，依1944年起草的「國際民用航空公約」（又稱芝加哥公約）促成的監督機構，中華民國為ICAO創始會員國之一。
  • 透過會員國及利害攸關方的合作，制定政策、標準，並以提供會員國援助和建設航空能力為使命。
  • 共有193個成員國，大會每3年在蒙特婁總部舉行一次。
  • 中華民國自1971年被ICAO體系排除，2013年曾應ICAO理事會主席邀請，以「特邀貴賓」身分參加大會。2016年因中國打壓未能再受邀與會。
  • 資料來源：ICAO
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