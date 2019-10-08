美台關係深化 美副助卿：台灣是區域堅定夥伴

美國副助卿孫曉雅8日表示，台灣在APEC有諸多貢獻，也是太平洋地區及全世界的堅定夥伴。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）美國副助卿孫曉雅今天表示，過去40年來，基於共享價值與共同利益，美台夥伴關係深化；台灣是自由與開放印太地區願景的夥伴，台灣在APEC有諸多貢獻，也是太平洋地區及全世界的堅定夥伴。

美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）6日抵台訪問，預計9日離台。在台期間，她除了參加台美太平洋對話首屆會議之外，也參加今明兩天舉行的玉山論壇，並在歡迎晚宴發表演講。

據與會人士轉述，孫曉雅演講時表示，過去40年，美國與台灣的關係深化，基於共享價值與共同利益，雙方建立全面性、持久性且互利的夥伴關係。美國將會持續支持台灣，特別是在台灣努力為解決全球挑戰作出貢獻之際。

孫曉雅說，美台在亞太經濟合作（APEC）架構下進行合作，也透過全球合作暨訓練架構（GCTF）、印太民主治理諮商機制等與台灣合作。更重要的是，美國將台灣視為自由與開放的印太地區願景的夥伴。

她表示，美國提倡自由與開放印太地區的願景，許多夥伴都有相同的理念，包括台灣推行的新南向政策。

她也提到，美國與泰國將於11月共同在曼谷舉辦印太商務論壇（Indo-Pacific Business Forum），屆時希望台灣的企業踴躍參與。

此外，孫曉雅表示，大家齊聚在玉山論壇，就代表台灣在區域內有許多不同的夥伴關係。她說，台灣自從加入APEC之後，就是一個有價值的夥伴，並積極提倡婦女經濟賦權。

在區域上，孫曉雅說，台灣在維持自由與開放的印太區域上扮演關鍵角色，以經濟、安全、良好治理的觀點而言，都是如此。在GCTF架構下，美國與台灣透過提供訓練的方式，共同協助區域內國家解決所面臨的挑戰。美國期盼持續與台灣合作，共同實現印太地區更繁榮、安全、更具包容性與相互連結的願景。

過去40年來，美國和台灣的夥伴關係深化，她說，台灣是整個太平洋地區也是全世界堅實的夥伴。

玉山論壇第二天上午將舉行「亞洲前瞻」圓桌對話，針對台灣推動的「新南向政策」與區域各國戰略協作等議題交換意見。這場對話將由副總統陳建仁主持，講者包括孫曉雅、印度中國研究所諮詢委員會主席梅農（Shivshankar Menon）、韓國前外交通商部通商交涉本部長朴泰鎬、政務委員鄧振中、台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌。（編輯：黃國倫）1081008