玉山論壇圓桌對話 台灣助越南訓練勞工獲肯定

副總統陳建仁（左2）9日上午出席玉山論壇主持「亞洲前瞻」圓桌對話，美國國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨亞太經濟合作會議（APEC）資深官員孫曉雅（右2）應邀擔任與談人。中央社記者郭日曉攝 108年10月9日

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）副總統陳建仁今天主持玉山論壇的「亞洲前瞻」圓桌對話，由來自台灣、美國、韓國、印度的官員或專家進行討論。其中，台灣在越南進行的職業訓練獲得肯定，與會人士也都認同人才交流的重要性。

台灣亞洲交流基金會8日、9日在台北舉辦第3屆「玉山論壇」，主題為「深化亞洲進步夥伴關係」。論壇第二天舉行「亞洲前瞻」圓桌對話，針對台灣推動的「新南向政策」與區域各國戰略協作等議題交換意見。

這場對話由陳副總統主持，講者包括美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）孫曉雅、印度中國研究所諮詢委員會主席梅農（Shivshankar Menon）、韓國前外交通商部通商交涉本部長朴泰鎬、政務委員鄧振中、台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌。

副總統表示，台灣推動「新南向政策」是基於經濟發展需要，秉持以人為本、互惠互利及多元發展等原則而擬訂的策略性計畫。

他說，新南向政策聚焦經貿合作、人才交流、資源共享、區域鏈結等4大主軸，盼結合政府及民間資源，充分發揮台灣軟實力，尋求與相關國家共創互利共贏的新合作模式，為區域做出貢獻。

副總統陳建仁（左3）9日上午出席玉山論壇主持「亞洲前瞻」圓桌對話，美國國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨亞太經濟合作會議（APEC）資深官員孫曉雅（右3）應邀出席，所有與談人在休息時間合影留念。中央社記者郭日曉攝 108年10月9日

鄧振中在會中分享台灣與新南向國家在教育等方面交流的成果，並強調台灣在教育、職業訓練等方面的優勢。

朴泰鎬表示，他去越南的時候，發現台灣職業訓練的系統很成功。越南有許多外來投資，但需要有人教導當地勞工，以提升勞工的技術，符合投資者的需求。

孫曉雅認同勞工教育的重要性，她說，有合適的勞力對經濟發展很重要。

梅農也說，印度有很多學生在台灣求學，人才交流是雙方關係中的基礎，有助彼此相互了解。

此外，朴泰鎬簡報時指出，台灣有很多中小企業，其他國家可以學習台灣的經驗。他並呼籲，台灣和韓國可以共同合作，提供可靠的高科技來源，許多先進國家很關心保護科技的議題，帶來很多潛在的合作機會。

曾於1992年來台、派駐美國在台協會（AIT）的孫曉雅表示，這20多年來台灣經歷了很多改變，也在APEC等國際組織中做出許多貢獻。（編輯：林興盟）1081009