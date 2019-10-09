兩國理念相近 蔡總統：願全力與美國加強合作

（中央社記者游凱翔台北9日電）總統蔡英文今天接見APEC資深官員孫曉雅，蔡總統致詞表示，孫曉雅新上任不到半年就來台訪問，展現出美國對台灣的支持，蔡總統也重申，台灣願全力與美國及理念相近國家加強合作。

蔡總統上午在總統府接見美國國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨亞太經濟合作會議（APEC）資深官員孫曉雅訪問團。

蔡總統致詞表示，非常高興與孫曉雅見面，上個月在美國聯邦眾議院聽證會，副助卿孫曉雅說台灣是民主的成功的故事、可信賴的夥伴，以及世界良善的力量，這些話獲得了廣大的共鳴；孫曉雅今年5月上任至今不到半年，就來台灣訪問，展現出美國對台灣的支持。

蔡總統說，除了表達誠摯歡迎，她也要特別感謝孫曉雅出席台美的第一次太平洋對話，與台灣交換意見、一起維護區域的穩定跟共同價值；孫曉雅也出席玉山論壇，了解台灣跟新南向國家的合作交流，這三年多來，台灣推動新南向政策，提升跟東協、南亞國家、澳洲以及紐西蘭全方位的關係。

蔡總統也說，台灣的新南向政策跟美國的自由開放的印太戰略有相同的理念，另外在APEC架構下，台灣和美國的交流也促進彼此的合作關係。

蔡總統指出，今年APEC的主題是連結人群、建構未來，她要藉此機會重申，台灣願意全力跟美國以及其他理念相近的國家加強合作，在APEC架構下共同因應數位經濟挑戰，一起提升女性經濟賦權，還有協助中小企業進入數位轉型，並融入區域經濟整合和全球價值鏈，來促成永續又有包容性的經濟成長。

蔡總統最後也再次歡迎孫曉雅率團來台訪問，並祝福行程圓滿順利。（編輯：楊凱翔）1081009