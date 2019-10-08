中國孤立台灣無助區域穩定 總統籲國際與台同行

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）總統蔡英文今天在玉山論壇開幕致詞時表示，中國試圖孤立台灣的舉動對區域穩定毫無建樹，國際上理念相近的國家願意認可台灣在印太區域的角色，她呼籲繼續與台灣同行，建立更堅實的夥伴關係。

台灣亞洲交流基金會今、明兩天在台北舉辦第3屆「玉山論壇」，安排多位國際政經意見領袖發表演說，包括加拿大前總理哈帕（Stephen Harper）、前美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）。美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）將在歡迎晚宴上發表演講，印度「中國研究所」諮詢委員會主席梅農大使（Shivshankar Menon）也將擔任講者。

蔡總統出席開幕式致詞時表示，這次論壇大家齊聚一堂，探討有關南亞、東南亞及更廣大的印太地區夥伴關係，很高興看到玉山論壇成為區域對話的重要平台。

有關台灣透過新南向政策協助解決區域國家需求的例子，總統指出，目前新南向國家有超過5萬名學生在台灣就學，2018年台灣學生在新南向國家的人數也達到2萬。這樣的區域經驗有助學生拓展眼界，並了解區域議題。

總統蔡英文（右）8日在總統府接見玉山論壇貴賓，與加拿大前總理哈帕（Stephen Harper）（左）握手致意。中央社記者鄭傑文攝 108年10月8日

總統蔡英文（右）8日在總統府接見玉山論壇貴賓，與美國白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）（左）握手致意。中央社記者鄭傑文攝 108年10月8日

總統表示，除了協助治療新南向國家的病患，台灣也協助新南向國家訓練醫療人才，提升當地的醫療服務品質。在觀光、貿易投資等方面，台灣與新南向國家的交流也有提升。

展望未來，蔡總統說，全球供應鏈重組之際，台灣企業在尋找新的生產基地時，南亞和東南亞將會是首選。只要能共同努力，就有潛力在區域創造舉足輕重的供應鏈，並與全球市場更緊密連結。

總統指出，台灣願意主動參與區域夥伴關係，為世界貢獻不應該受阻於單方面的脅迫。

總統說，中國試圖孤立台灣的舉動，對區域穩定毫無建樹。國際上理念相近的國家願意認可台灣在印太區域的角色。她呼籲繼續與台灣同行並與台灣合作，建立更堅實的區域夥伴關係。

今年「玉山論壇」主題為「深化亞洲進步夥伴關係」，結合國內相關部會及非政府組織的力量，針對「推進技術與科技夥伴關係」、「搭建亞洲人才培育夥伴關係」、「促進發展經驗夥伴關係」、「公民社會的協力實踐」等議題舉行座談。

日本「日華懇」會長、眾議員古屋圭司、菲律賓總統府前內閣部長艾曼德（Jose Rene Gregory D. Almendras）、韓國前外交通商部通商交涉本部長、現任國際通商研究院院長朴泰鎬等人將發表演講或參與對談，另有來自印度、菲律賓、馬來西亞、澳洲、印尼、越南、泰國等新南向夥伴國家的官員、學者、專家及非政府組織代表與會。（編輯：楊玫寧）1081008