總統：與理念相近國家共同努力 因應區域挑戰

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天接見玉山論壇貴賓時表示，台灣會繼續與所有理念相近國家一起努力，加強合作夥伴關係，共同因應區域的挑戰和威脅，維護自由、開放的印太區域；此外，台灣有能力、也有意願更積極參與國際事務。

蔡總統今天在總統府接見玉山論壇貴賓，她致詞提到，玉山論壇是台灣和新南向目標各國建立區域多元對話、促進區域繁榮穩定的重要平台，她很高興加拿大前總理哈帕（Stephen Harper）、印度德里「中國研究所諮詢委員」主席梅農（Shivshankar Menon）及美國白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）等貴賓，藉這機會第一次訪台，分享寶貴的建言及觀點。

蔡總統指出，今年玉山論壇的主題是「深化亞洲進步夥伴關係」，議程豐富，包括科技、經濟及永續發展的合作，甚至更進一步探討公民社會的協力實踐、亞洲智庫的合作，以及新世代領袖的培育。而這些領域都是印太區域未來發展的重要方向。

她說，這3年多來，台灣積極推動「新南向政策」，透過結合政府和民間力量，在觀光、經貿、人才培育、醫療及農業等方面，逐漸累積豐富成果，並且以「以人為本」的核心價值，為區域帶來更多互信及合作機會。

蔡總統表示，在新南向政策執行成果的基礎上，台灣持續深化跟區域各國的夥伴關係，展現台灣有能力、也有意願更積極參與國際事務。

她強調，台灣會繼續與所有理念相近國家一起努力，加強合作夥伴關係，共同因應區域的挑戰和威脅，維護自由、開放的印太區域。（編輯：林孟汝）1081008