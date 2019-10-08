前白宮發言人：川普盼與台總統勝選者保持良好關係

美國白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）8日在台北出席第3屆玉山論壇，她表示川普應惠希望與明年台灣總統大選的勝選者保持良好關係。中央社記者裴禛攝 108年10月8日

（中央社記者林行健台北8日電）前白宮發言人桑德斯今天在台北出席玉山論壇，她接受媒體訪問時指出，川普應會希望與明年台灣總統大選的勝選者保持良好關係，並由在台灣的人民決定他們的領導人。

第3屆玉山論壇今天在台北舉行，桑德斯（Sarah Sanders）受邀在午餐會中發表演說。之後在記者聯訪中，桑德斯被問及川普（Donald Trump）對台灣的態度時表示，她已不具官方身分，這個問題應由川普領導的行政部門回答，但她相信川普會十分支持與各方的良好關係。

此外，她也認為，川普喜歡在推特發文，能與民眾直接溝通是好事；至於香港情勢，桑德斯指出，各方都希望能看到局勢能從內部和平地獲得處理，美國對香港的政策維持不變。

桑德斯在玉山論壇午餐會中發表演說，形容美國總統川普是「主權與自由的鬥士」，樂見其他國家自立自強，而非過度倚賴國際社會，因為這樣做會削弱他們的主權和自由。

她指出，對川普來說，自由不是恣意妄為，「美國不會容許其他國家佔美國或盟友的便宜，大家都必須遵守規則，否則就要承擔後果。」

桑德斯說，她年輕時曾利用父母出門時給她的自由，違反了事先定下的規矩，破壞了父母對她的信任，也因此受到了懲罰。

她說：「世界秩序也是如此。如果某個國家做了不對的事，以偷盜、欺騙或其他傷害他人的方式破壞規矩，國際社會應該要有回應。」

桑德斯感嘆，人類在歷史上有太多時候眼見「惡魔」作惡卻袖手旁觀，並憶起幼時隨父母到以色列參觀猶太大屠殺紀念館的往事。

當時11歲的桑德斯，在看完許多震撼且悲慘的照片後，在訪客留言簿上寫下了「為什麼沒有人挺身相助？」。

桑德斯語氣堅定地說：「我們不能讓惡魔得逞，我們不能袖手旁觀，我們必須挺身做對的事。」她並未對「惡魔」一詞作出進一步的說明。

美國白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）出席第3屆玉山論壇午宴，表示美國總統川普是「主權與自由的鬥士」，樂見其他國家自立自強，而非過度倚賴國際社會。中央社記者裴禛攝 108年10月8日

桑德斯回憶，川普當選之初，部分美國媒體並不樂見選舉結果，川普也因接聽來自「台灣總統」的電話，部分媒體感到錯愕，懷疑川普是政治新人，不瞭解兩岸議題。

她指出，這件事引發媒體騷動，「（川普）總統當然知道我們跟台灣的關係，他不知道這有什麼好大驚小怪，而且他也不在乎外界的想法。」

她也提到，雖然川普對中國態度強硬，但美國在亞洲仍有許多盟友，川普也很重視他與其他國家領導人之間的關係，這些領導人都有不同的習性與文化背景，但川普總能妥善地處理關係。

她舉出川普於2017年11月的首次亞洲之行為例，川普馬不停蹄地在12天內訪問了5國，最後一站是在菲律賓，與菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）建立了良好關係，杜特蒂甚至還為川普現場高歌一曲。

在此之前，杜特蒂的立場極度反美，甚至辱罵當時的美國總統歐巴馬，並揚言停止與美國之間行之有年的例行軍事演習。

桑德斯強調，川普雖持「美國優先」的立場，但這不代表美國不能與其他國家合作，川普也常鼓勵其他國家要保護自己的利益。（編輯：郭無患）1081008